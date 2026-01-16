onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 16 Ocak 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 16 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.01.2026 - 11:28

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 16 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik 16.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Konforuyla ikonikleşen Crocs Classic Clog terliklerde kaçırılmayacak fırsat.

Her mevsimin favorisi, rahatlığıyla bilinen bu klasik model Amazon'da günün yıldızı oldu. İndirimle 1.000 TL’ye düşen bu konforu kaçırmamak için tıklayın.

Crocs Classic Clog Unisex Terlik

Kış stilinizi tamamlayacak, KAFT kalitesiyle tasarlanmış unisex bere.

Hem sıcak tutan hem de tarzıyla fark yaratan KAFT bere, kışın en soğuk günlerinde yanınızda. 725 TL yerine indirimli fiyatıyla 545 TL’ye sahip olmak için link burada.

KAFT Kapelo Storm Bere

Evdeki hava kalitesini artıran, sessiz çalışan ultrasonik hava nemlendirici.

Özellikle kış aylarında kuruyan havayı dengeleyen bu sessiz nemlendirici, gece boyu konforlu bir uyku sunuyor. 1.199 TL yerine indirimle 949 TL’ye düşen bu cihazı buradan inceleyin.

Ultrasonik Hava Nemlendirme Makinesi

Çamaşır günlerini düzene sokan, 120 litre kapasiteli 3 bölmeli geniş sepet.

Yıkanabilir kumaşı ve katlanabilir yapısıyla banyonuzda düzeni sağlayan bu şık sepet, 3.500TL yerine 1465 TL'ye düştü. 

Valletta Paloma 3 Bölmeli Çamaşır Sepeti

En güzel anılarınızı sergileyebileceğiniz, gümüş rengiyle ışıldayan şık çerçeve.

Evinize zarif bir dokunuş katacak bu 20x25 cm boyutundaki çerçeve, kalitesiyle göz dolduruyor. 450 TL yerine %40 indirimle 269 TL fiyatıyla satışta. Buradan sepetine ekle.

English Home Felicita Gümüş Çerçeve

Patili dostunuzun sağlığı için Pro Plan kısırlaştırılmış kedi mamalarında dev kampanya.

Kedi sahiplerinin yüzünü güldürecek bu dev fırsatta, paketlerden biri hediye olarak geliyor! Stok yapmak için en doğru zaman.

Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 10 KG

Sofralara romantik bir hava katan, fırfır detaylı keten dokulu runner.

Sunumlarında sadelik ve şıklığı bir arada arayanlar için tasarlanan bu runner, 399 TL yerine indirimle 199 TL’ye düştü. 

Wellstil Perla Fırfırlı Keten Runner

Cilt bakım rutininizi baştan aşağı yenileyecek Mjcare yüz bakım seti.

Cildinizin ihtiyacı olan tüm bakımı tek bir pakette sunan bu popüler set, şu an %35 indirimle satışta. Pürüzsüz ve canlı bir cilt için bu fırsatı buradan kap.

Mjcare Yüz Bakım Seti

%100 saf Ege pamuğundan üretilen, yumuşacık 4'lü yüz havlusu seti.

Organik dokusuyla cildinize hassas bir dokunuş sunan bu havlu seti, 1999 TL yerine %50 indirimle 999 TL’ye düştü. Linki buraya bıraktım.

Green Black Galya Organik Pamuk Yüz Havlusu Seti

Kış kombinlerinize asalet katacak, suni kürk detaylı antrasit kaşe panço.

Hem sıcak tutan hem de oldukça havalı duran bu panço, dikiş detaylarıyla fark yaratıyor. 1.299 TL yerine %28 indirimle 899 TL fiyatıyla günün yıldız parçası. Buradan satın alabilirsin.

Tuba Butik Suni Kürklü Kaşe Panço

Soğuk kış gecelerinde sıcacık tutacak termal pijama takımlarında tek fiyat fırsatı.

Kışın vazgeçilmezi olan bu termal takımlar, konforu ve sıcaklığı bir arada sunuyor. Normalde çok daha yüksek olan fiyatlar yerine 499 TL ve 799 TL'lik tek fiyat avantajını yakalamak için hemen tıklayın.

Termal Pijama Alt Üst Takımlar

Dudak ve yanaklarda taze bir görünüm sağlayan allıklarda kaçırılmayacak kampanya.

Doğal ve parlak bitişiyle makyaj severlerin yeni gözdesi olan bu allıklarda net %20 indirime ek, 2. ürüne ekstra %20 indirim fırsatı başladı. Stilini tazelemek isteyenler buraya göz atabilir.

Syrupy Tok Cheek Allık Serisi

