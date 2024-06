Bu Yenilgi Sürpriz Değil

(Görsel Kaynağı: image.hurimg.com)

Böyle büyük bir görevi üstlenebilmesi için yeterli tecrübede olmadığına inanıyorum. Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında başlamış ve 12 senede 8 takım çalıştırmış. Yedisinden bir yıl içinde ayrılmış/gönderilmiş.

Gürcistan maçında yaptığı hataları bir önceki yazımda anlatmıştım. Benzer hataları bu maçta da yaptı. Kadrosunda, üç santrafor varken (Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım) halen Barış Alper’i bu mevkide oynatmaya çalışıyor. Oysa, Gürcistan maçında da Barış Alper’in bu mevkide etkisiz olduğunu görmüş ve asıl mevkii olan sağ açığa çekmişti. Bu maçın sonlarına doğru da Barış Alper’i sağ kanata çekti ama bu sefer de santrafora Yusuf Yazıcı’yı koydu. Yusuf’un mevkii ise bildiğiniz üzere ofansif orta saha.

Peki bu kadar santraforun varken ve oyun içinde santrafor eksikliğini görüyor ve oyuncu değiştiriyorsan, neden yanında oturan santraforlara görev vermezsin? Ya da bu santraforlara güvenmiyorsan neden kadroya aldın?

Geçen maç, efsane bir gol atan Arda Güler neden ilk on birde değil? 18 yaşındaki genç için yorgunluk mazereti olur mu? 41 yaşındaki Pepe, 39 yaşındaki Ronaldo iki maç üst üste oynayabiliyorsa 18 yaşındaki Arda neden oynamasın? Arda stilindeki oyunculara, sahada yürüse bile tahammül edilir. Zira bu tip oyuncular her an skoru değiştirebilecek yeteneğe sahiptirler.