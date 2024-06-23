Bu Yenilgi Sürpriz Değil

(Görsel kaynağı: ntvspor.net)
Serie A gibi bir ligde 38 maçın 18’inde süre almış. Kerem’den daha faydalı oynadığı da ortada.
Orkun geçen maç çok başarılı olamadı. Portekiz gibi hücum gücü yüksek bir takımın karşısında İsmail ile mi başlanır, Orkun ile mi?
Defansta Merih’in tecrübe ve kariyerinde başka bir oyuncu yok. Peki neden Merih yedekte?
Montella bu eksiklikleri ancak 3-0 geri düştükten sonra gördü. Ama takım mağlubiyeti kabullenmiş ve fark yememek için oynamaya başlamış; bu aşamada bu oyuncuları oyuna almak, onları ateşe atmak anlamına gelmez mi?
Bakın işte onları da oynattım ama skor değişmedi, demek mi istiyor?
Genel kabul görmüş bir komplo teorisi vardır, menajerler parlatmak istedikleri oyuncularının milli takımlara girebilmesi için lobicilik yaparlar. Son iki maçtaki kadroları görünce bu teorinin doğruluğu konusunda kafam iyice karıştı.
Montella ile ilgili bir soru kafamı meşgul ediyor:
Bu kadroyu ve oyun düzenini kendi mi belirliyor?
Şayet kendi belirliyorsa, yazının başında söylediğim, tecrübe yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu savımı destekleyen bir başka şey de maç sonunda yaptığı açıklamalar oldu:
İlk yirmi dakika biz üstün oynamışız…
Sanırım sinyor, o esnada önündeki monitörde başka bir maç seyrediyordu.
Çekya maçı hem milli takım hem de Montella için son şans. Ayrıca Çekya yenilmeyecek bir takım da değil. Umarım Montella bu yanlışlarında ısrar etmez.
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