Bu Tabloların Hangi Ressama Ait Olduğunu Sadece Sanat Gurmeleri Doğru Bilebilecek!

04.02.2026 - 19:16

Tablolara bakıp “Bu kesin şu ressam” diyenlerden misin, yoksa tarzlar biraz birbirine mi giriyor? Bu testte karşına çıkan eserler öyle herkesin kolayca ayırt edebileceği türden değil. Detaylara, fırça darbelerine ve o küçük ipuçlarına ne kadar dikkat ettiğini ölçmeye geldik. Bakalım içindeki sanat gurmesi kendini gösterecek mi?

1. Basit bir soruyla başlayalım! Bu tablo kime ait?

2. Biraz zorlaştıralım: Erimiş saatlerin olduğu Belleğin Azmi hangi sürrealistin tablosu?

3. Tuvallere boya damlatarak 'aksiyon resmi' yapan kim?

4. Peki ya Nedimeler (Las Meninas) ile perspektif oyunları yapan İspanyol dehası?

5. Nilüferler (Water Lilies) serisini bahçesinde yüzlerce kez resmeden empresyonist usta?

6. Gece Devriyesi tablosundaki o muazzam ışık ve gölgenin sahibi?

7. Peki ya bu? Arnolfini'nin Evlenmesi'ndeki o inanılmaz ayna detayı hangi Kuzey Rönesans ustasının?

8. Ve son soru! Kaplumbağa Terbiyecisi ile Türk resim sanatına damga vuran isim?

Sanat dünyasına yeni adım atmışsın!

Sanat dünyasında daha keşfedecek çok şeyin var. Henüz başlangıç seviyesinde olsan da bir adım attın ve bu harika bir şey. Araştırmalar ve keşiflerle sanatın inceliklerini hızla öğrenebilirsin. Biraz sabır ve merakla, bu dünyada çok daha fazlasını öğrenmeye başlayacaksın!

Sanatın derinliklerine bir adım daha yaklaş!

Sanat hakkında gayet sağlam bir temelin var! Her soruyu doğru cevaplamasan da birçok önemli noktayı yakaladın. Birkaç ipucu ve daha fazla araştırma ile sanat dünyasının derinliklerine inebilirsin. Her müze gezisi sana yeni bir şeyler katacak, emin ol!

Sanat gurmelerinin yakın arkadaşı!

Sanat dünyasının dilini oldukça iyi anlıyorsun. Tabloların ardındaki anlamları çözmek ve ressamların tarzlarını tanımak senin için artık bir alışkanlık haline gelmiş gibi. Biraz daha pratikle, sanat gurmesi olmaman için hiçbir neden yok. Artık sanat galerileri senin evin gibi olacak!

Tam bir sanat gurmesi!

Tebrikler, sanat dünyasında bir profesyonelsin! Tabloların ve ressamların her detayını yakalayabiliyorsun, tıpkı bir sanat eleştirmeni gibi. Her müze gezisi seni daha da donanımlı hale getiriyor. Artık sanatın inceliklerini bilen ve takdir eden biri olarak, sanat dünyasının derinliklerine tamamen hâkim oldun!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
