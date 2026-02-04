Bu Tabloların Hangi Ressama Ait Olduğunu Sadece Sanat Gurmeleri Doğru Bilebilecek!
Tablolara bakıp “Bu kesin şu ressam” diyenlerden misin, yoksa tarzlar biraz birbirine mi giriyor? Bu testte karşına çıkan eserler öyle herkesin kolayca ayırt edebileceği türden değil. Detaylara, fırça darbelerine ve o küçük ipuçlarına ne kadar dikkat ettiğini ölçmeye geldik. Bakalım içindeki sanat gurmesi kendini gösterecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Basit bir soruyla başlayalım! Bu tablo kime ait?
2. Biraz zorlaştıralım: Erimiş saatlerin olduğu Belleğin Azmi hangi sürrealistin tablosu?
3. Tuvallere boya damlatarak 'aksiyon resmi' yapan kim?
4. Peki ya Nedimeler (Las Meninas) ile perspektif oyunları yapan İspanyol dehası?
5. Nilüferler (Water Lilies) serisini bahçesinde yüzlerce kez resmeden empresyonist usta?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gece Devriyesi tablosundaki o muazzam ışık ve gölgenin sahibi?
7. Peki ya bu? Arnolfini'nin Evlenmesi'ndeki o inanılmaz ayna detayı hangi Kuzey Rönesans ustasının?
8. Ve son soru! Kaplumbağa Terbiyecisi ile Türk resim sanatına damga vuran isim?
Sanat dünyasına yeni adım atmışsın!
Sanatın derinliklerine bir adım daha yaklaş!
Sanat gurmelerinin yakın arkadaşı!
Tam bir sanat gurmesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın