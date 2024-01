Sınava girmek her ne kadar okul ile alakalı bir eylem olsa da rüya için bu konu daha çok işle ve iş ile ilgili stresi temsil ediyor. Bu rüya kişiye her an tetikte olması gerektiğinin uyarısı niteliğinde. Kişinin kendini baskı altında hissedebileceğini ve işiyle alakalı bir konuda henüz hazır olmaması ile ilgili endişelendiğini anlatır.