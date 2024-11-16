Doğan Kabak Paylaştı: Yeni BMW M5 Touring'in 0-100 Performansına Gelen Tepkiler

Performanslı otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan BMW, yeni aracı BMW M5 Touring'i tanıttı. Sosyal medyada ciddi bir kitlesi olan Doğan Kabak, 727 beygir gücündeki otomobilin 0-100 performansını takipçileriyle paylaştı.

Bazıları arabanın kendileri için erişilemeyecek seviyede olmasından dert yandı, bazıları 0-100 performansını görünce şaşıp kaldı. Dilerseniz, Doğan Kabak'ın takipçileriyle paylaştığı 0-100 testine ve paylaşıma gelen yorumlara birlikte bakalım!