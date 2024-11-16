onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Doğan Kabak Paylaştı: Yeni BMW M5 Touring'in 0-100 Performansına Gelen Tepkiler

Doğan Kabak Paylaştı: Yeni BMW M5 Touring'in 0-100 Performansına Gelen Tepkiler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 15:50

Performanslı otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan BMW, yeni aracı BMW M5 Touring'i tanıttı. Sosyal medyada ciddi bir kitlesi olan Doğan Kabak, 727 beygir gücündeki otomobilin 0-100 performansını takipçileriyle paylaştı. 

Bazıları arabanın kendileri için erişilemeyecek seviyede olmasından dert yandı, bazıları 0-100 performansını görünce şaşıp kaldı. Dilerseniz, Doğan Kabak'ın takipçileriyle paylaştığı 0-100 testine ve paylaşıma gelen yorumlara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Otomobil konusunda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ara ara gündem olan Doğan Kabak, yeni bir videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Otomobil konusunda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ara ara gündem olan Doğan Kabak, yeni bir videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yeni BMW M5 Touring aracın 0-100 testini yapan Doğan Kabak, sonucu takipçileriyle paylaştı.

Yeni BMW M5 Touring aracın 0-100 testini yapan Doğan Kabak, sonucu takipçileriyle paylaştı.

@dogankabak kullanıcı adıyla Instagram hesabında paylaştığı video çok sayıda beğeni ve yorum alırken, videoya gelen bazı tepkiler okuyanları güldürdü.

@dogankabak kullanıcı adıyla Instagram hesabında paylaştığı video çok sayıda beğeni ve yorum alırken, videoya gelen bazı tepkiler okuyanları güldürdü.

İşte, Doğan Kabak'ın Instagram hesabında paylaştığı video👇

Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇

Şimdi de gelen yorumlara bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın