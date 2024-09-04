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Bu Mini YKS Sana Puanın Konusunda Fikir Verecek!

etiket Bu Mini YKS Sana Puanın Konusunda Fikir Verecek!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 16:39

Hazırsan sana mini bir YKS sınavı yaparak puanını önden tahmin ediyoruz!

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1. İlk olarak Türkçe ile başlayalım! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

2. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise kısa kenarın 3 katı kadardır. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

2. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise kısa kenarın 3 katı kadardır. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?

3. Hangisi atomun yapısında yer almaz?

4. Osmanlı İmparatorluğu hangi yıl yıkılmıştır?

4. Osmanlı İmparatorluğu hangi yıl yıkılmıştır?

5. Dünya üzerindeki en büyük okyanus hangisidir?

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6. "Cogito, ergo sum" (Düşünüyorum, öyleyse varım) sözünü hangi filozof söylemiştir?

7. Hangi element, periyodik tabloda en hafif olanıdır?

8. Son olarak: Bir cismin hızının zamana göre değişimini ifade eden grafik aşağıdakilerden hangisidir?

YKS'den Yüksek Puan Alacaksın! 🎉

Bu müthiş performans, YKS’de yüksek puanlar alacağını gösteriyor. Bilgilerin ve sınav stratejilerin o kadar güçlü ki, sınav günü geldiğinde bu harika başarılarının meyvelerini toplayacağından hiç şüphemiz yok. Senin bu kadar iyi bir sonuç elde etmen, gelecekteki akademik ve profesyonel hedeflerin için de büyük bir artı sağlayacak. Tebrikler, bu başarın senin sıkı çalışmanın ve bilgine olan güveninin bir göstergesi! Sınavda da bu performansı devam ettirmen an meselesi, başarılar seninle! 💪

İyi bir sonuç çıkaracaksın!

Gerçekten iyi bir iş çıkardın! Bu sonuç, konulara olan hakimiyetinin ve sınav stratejilerinin sağlam olduğunu gösteriyor. Bu başarı, YKS’de iyi bir puan alman için kesinlikle bir başlangıç noktası. Bilgilerinle ve çalışma azminle, sınav gününde daha da iyi sonuçlar elde etmen mümkün. Senin bu başarıyı elde etmen, ne kadar çalışkan ve bilgili olduğunu ortaya koyuyor. Testteki bu mükemmel performansın, sınavda da başarıya ulaşmanı sağlayacak. Devam et böyle, başarılar seninle!

Daha fazla çalışarak yüksek sonuçlar alman mümkün!

bu, YKS'de başarılı olmak için gerekli temel bilgileri edindiğini gösteriyor. Her şeyin başı, bilgi ve hazırlık! Bu sonuç, sana eksik olduğun noktaları belirleme ve bu konularda daha fazla çalışarak gelişme fırsatı sunuyor. Unutma, her büyük başarı küçük adımlarla başlar ve bu başlangıç senin gelişim yolunda ilk önemli adım. Kendine güven ve eksik olduğun alanlarda çalışmaya devam et, çünkü ilerleme kaydetmek için henüz çok zamanın var. Senin azmin ve çalışman, YKS'de daha iyi sonuçlar elde etmeni sağlayacak. Başarıya ulaşman için doğru yoldasın!

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