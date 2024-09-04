Bu Mini YKS Sana Puanın Konusunda Fikir Verecek!
Bu Mini YKS Sana Puanın Konusunda Fikir Verecek!
Hazırsan sana mini bir YKS sınavı yaparak puanını önden tahmin ediyoruz!
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1. İlk olarak Türkçe ile başlayalım! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
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2. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise kısa kenarın 3 katı kadardır. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
3. Hangisi atomun yapısında yer almaz?
4. Osmanlı İmparatorluğu hangi yıl yıkılmıştır?
5. Dünya üzerindeki en büyük okyanus hangisidir?
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