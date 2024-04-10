Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Hayatta Kalma Modunu Açmış Olabilirsiniz!

Hayatta Kalma Modu, herhangi bir psikolojik rahatsızlık değildir. Ancak bu duygu durumu içerisinde yaşamak, ruh sağlığınıza uzun mertebede zarar verebilir.

Kendinizi sürekli bir mücadelenin içerisindeymiş gibi hissedebilir, dolayısıyla hayat enerjinizin git gide azaldığını düşünebilirsiniz.

Psikologlar, hayatta kalma modunu 'kişinin bir türlü rahatlayamadığını ve beyninin korkuyla ilişkin bölümlerinin sürekli aktif olduğu uzun süreli stres' olarak tanımlıyor.