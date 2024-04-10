Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Hayatta Kalma Modunu Açmış Olabilirsiniz!

Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Hayatta Kalma Modunu Açmış Olabilirsiniz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.04.2024 - 10:32

Eskisi kadar neşeli olmadığınız, kendinizi hep yorgun ve sinirli hissettiğiniz, konsantrasyon problemleri yaşadığınız oluyor mu? O zaman siz de 'hayatta kalma modunu' açmış olabilirsiniz!

Kaynak: https://www.charliehealth.com/post/su...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hayatta herkesin stresli olduğu, travmatik olaylar yaşadığı dönemler olabilir.

Hayatta herkesin stresli olduğu, travmatik olaylar yaşadığı dönemler olabilir.

Karşı karşıya kaldığımız zorluklarla uzun süre mücadele etmeye çalışmak, önemli kayıplar yaşamak, zor deneyimler yaşamak ise uzun süreli strese neden olabilir. 

Stres, anlık olarak ortaya çıkan ve tehlikede hissettiren bir olaya karşı verilen zihinsel ve fiziksel tepki olarak tanımlanır.

Stres, günlük hayatımızda oldukça normal karşılansa da olumsuz duyguların uzun süreli yaşanması "hayatta kalma modunu" açmanıza sebep olabilir.

Stres, günlük hayatımızda oldukça normal karşılansa da olumsuz duyguların uzun süreli yaşanması "hayatta kalma modunu" açmanıza sebep olabilir.
economictimes.indiatimes.com

Hayatta Kalma Modu, herhangi bir psikolojik rahatsızlık değildir. Ancak bu duygu durumu içerisinde yaşamak, ruh sağlığınıza uzun mertebede zarar verebilir. 

Kendinizi sürekli bir mücadelenin içerisindeymiş gibi hissedebilir, dolayısıyla hayat enerjinizin git gide azaldığını düşünebilirsiniz. 

Psikologlar, hayatta kalma modunu 'kişinin bir türlü rahatlayamadığını ve beyninin korkuyla ilişkin bölümlerinin sürekli aktif olduğu uzun süreli stres' olarak tanımlıyor.

Peki hayatta kalma modunda olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz?

Peki hayatta kalma modunda olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz?

  • Eskisi kadar neşeli hissetmiyorsanız

  • Yogun ve bitkin hissediyorsanız

  • Çok çabuk sinirleniyorsanız

  • Eskiden çok sevdiğiniz şeyler bile artık size keyif vermiyorsa

  • Gün geçtikçe enerjiniz düşüyorsa

  • Sabahları uyandığınızda stresli oluyorsanız

  • Konsantrasyon problemleri yaşıyorsanız

  • Her şeye çok daha çabuk üzülüyorsanız, hayatta kalma moduna girmiş olabilirsiniz.

Hayatta kalma modunu aşmak için uygulayabileceğiniz bazı taktikler bulunuyor.

Hayatta kalma modunu aşmak için uygulayabileceğiniz bazı taktikler bulunuyor.

Hayatta kalma modundan çıkmak için yapabileceğiniz bazı adımlar bulunuyor. Fakat bu adımları uygulamanın herkes için çok kolay olmadığını, bu tarz hislerden kurtulmanın bir süreç içerisinde gerçekleşeceğini belirtmekte fayda var.

Hayat enerjinizi yeniden kazanmanın, yaptığınız işlerden zevk almaya başlamanın başında ise 'öz şefkat' geliyor.

Öz bakımınıza dikkat ederek, sınırlarınızı çizerek, umudunuzu koruyarak ve en önemlisi de harekete geçerek bu süreci atlatmak için bazı adımlar atabilirsiniz.

Öz bakımınıza dikkat ederek, sınırlarınızı çizerek, umudunuzu koruyarak ve en önemlisi de harekete geçerek bu süreci atlatmak için bazı adımlar atabilirsiniz.

Hayatta kalma modundan çıkmak oldukça zorlayıcı olabilir. Fakat zamanla, sabırla, gündelik hayatınızda yapacağınız değişikliklerle bu süreci atlatmak mümkün.

  • Elinizden geldiğince aktif olmaya özen gösterin: Düzenli egzersiz yalnızca bedeninize değil, ruhunuza da iyi gelen bir aktivitedir. Her ne kadar zor olsa da bu süreçte özellikle doğa yürüyüşlerini deneyebilirsiniz.

  • Ruhunuzun sesini dinleyin: Bu süreçte kendi düşüncelerini anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz. Kafanızdaki diğer sesleri susturmak ve önemli kararlar alabilmek için düşüncelerinizi yazmayı, kendinize zaman ayırmayı deneyebilirsiniz.

  • Sınırlarınızı belirleyin: Bu süreçte kendinize fazlasıyla yüklenmiş, gerçekleştiremeyeceğiniz sözler vermiş olabilirsiniz. İstemediğiniz olaylara hayır demeyi öğrenmeli, sevdiğiniz insanlara daha fazla zaman ayırmalısınız.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?