Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Hayatta Kalma Modunu Açmış Olabilirsiniz!
Bu Belirtileri Yaşıyorsanız Hayatta Kalma Modunu Açmış Olabilirsiniz!
Kaynak: https://www.charliehealth.com/post/su...
Eskisi kadar neşeli olmadığınız, kendinizi hep yorgun ve sinirli hissettiğiniz, konsantrasyon problemleri yaşadığınız oluyor mu? O zaman siz de 'hayatta kalma modunu' açmış olabilirsiniz!
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Hayatta herkesin stresli olduğu, travmatik olaylar yaşadığı dönemler olabilir.
Stres, günlük hayatımızda oldukça normal karşılansa da olumsuz duyguların uzun süreli yaşanması "hayatta kalma modunu" açmanıza sebep olabilir.
Peki hayatta kalma modunda olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz?
Hayatta kalma modunu aşmak için uygulayabileceğiniz bazı taktikler bulunuyor.
Öz bakımınıza dikkat ederek, sınırlarınızı çizerek, umudunuzu koruyarak ve en önemlisi de harekete geçerek bu süreci atlatmak için bazı adımlar atabilirsiniz.
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