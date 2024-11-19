8 Soruda Sevdiklerine Hazırlaman Gereken Akşam Yemeği Tarifini Veriyoruz!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

90 gram soğuk tereyağı

90 gram un

90 gram karabuğday unu

2 çay kaşığı porçini mantar tozu

2 yemek kaşığı soğuk su

50 gram Gruyère peyniri

100 gram krem peynir

400 gram yabani mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tutam tuz

4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarında çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Sepetin tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 160 derece ayarda çalıştırın.

4. Taze kekiği yıkayıp iri iri doğrayın. Piştikten sonra patlıcan galettayı Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakikalığına soğumaya bırakın. Üzerine taze kekik serpip servis edin.

Tabii ki bununla bitmedi. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem ana yemeğini hem de tatlını ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Limonlu Cheesecake Malzemeler:

100 gr yulaflı bisküvi

50 gr tereyağı (eritilmiş)

Yarım su bardağı fındık (robottan geçirilmiş)

2 paket labne peyniri (400 gr)

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 adet yumurta

1 paket krema (200 ml)

3 yemek kaşığı un

1 adet limon kabuğu rendesi

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. İlk olarak, fındık ve yulaflı bisküvileri robottan geçirip un haline getirin. Ardından, eritilmiş tereyağını bu karışıma ekleyip iyice harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın geniş haznesine pişirme kağıdını yerleştirin ve bu karışımı bastırarak tabanı oluşturun.

2. Başka bir kapta labne peynirini mikser yardımıyla çırpın. Krema, toz şeker, yumurta, vanilya, un ve limon kabuğu rendesini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Kremayı tabanın üzerine dökün ve Airfryer’ın diğer haznesinde pişirmeye başlayın.

3. Ayrı bir tencerede su, nişasta, toz şeker ve limon suyunu çırpın. Limon kabuğunu da ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin. Sos koyulaştığında altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğurken kabuklanmaması için ara sıra karıştırın.

4.Philips Çift Hazneli Airfryer’da cheesecake’inizi ortalama 150°C’de yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Soğumasını bekleyin ve üzerini limon sosuyla kaplayın.

Cheesecake’inizi bir gece buzdolabında dinlendirin veya vaktiniz yoksa birkaç saat dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz!

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliği ile mutfakta harikalar yaratmak işte bu kadar basit!