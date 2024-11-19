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8 Soruda Sevdiklerine Hazırlaman Gereken Akşam Yemeği Tarifini Veriyoruz!

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etiket 8 Soruda Sevdiklerine Hazırlaman Gereken Akşam Yemeği Tarifini Veriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 20:31

Bazen ne pişireceğimizi seçmek zor olabiliyor, ama endişelenme! Bu testin sonunda, sevdiklerine yapabileceğin harika bir akşam yemeği tarifi öneriyoruz. Hazırsan, hadi başlayalım! 🍽️

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1. İlk sorumuz! Bu şık masalardan hangisini evine gelen misafirlere hazırlamak isterdin?

2. Soframızı seçtiğimize göre sorabiliriz. Bu güzel sofrayı kime kuracaksın?

3. Başlangıç için çorba tercihini görelim bakalım.

4. Bir meze seç bakalım!

5. Peki, bu akşam yemeği için hangi tür yemeği tercih edeceksin?

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6. Misafirlerine yemek yaparken nasıl bir ruh halindesin?

7. Yemek yaparken nasıl bir mutfak ortamında buluyorsun kendini?

8. Son olarak, el lezzetine bir puan ver bakalım!

Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette ve Limonlu Cheesecake

Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette ve Limonlu Cheesecake

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 90 gram un

  • 90 gram karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gram Gruyère peyniri

  • 100 gram krem peynir

  • 400 gram yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarında çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Sepetin tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 160 derece ayarda çalıştırın.

4. Taze kekiği yıkayıp iri iri doğrayın. Piştikten sonra patlıcan galettayı Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakikalığına soğumaya bırakın. Üzerine taze kekik serpip servis edin.

Tabii ki bununla bitmedi. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem ana yemeğini hem de tatlını ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Limonlu Cheesecake Malzemeler:

  • 100 gr yulaflı bisküvi

  • 50 gr tereyağı (eritilmiş)

  • Yarım su bardağı fındık (robottan geçirilmiş)

  • 2 paket labne peyniri (400 gr)

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 2 adet yumurta

  • 1 paket krema (200 ml)

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 5 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 adet limon suyu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. İlk olarak, fındık ve yulaflı bisküvileri robottan geçirip un haline getirin. Ardından, eritilmiş tereyağını bu karışıma ekleyip iyice harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın geniş haznesine pişirme kağıdını yerleştirin ve bu karışımı bastırarak tabanı oluşturun.

2. Başka bir kapta labne peynirini mikser yardımıyla çırpın. Krema, toz şeker, yumurta, vanilya, un ve limon kabuğu rendesini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Kremayı tabanın üzerine dökün ve Airfryer’ın diğer haznesinde pişirmeye başlayın.

3. Ayrı bir tencerede su, nişasta, toz şeker ve limon suyunu çırpın. Limon kabuğunu da ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin. Sos koyulaştığında altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğurken kabuklanmaması için ara sıra karıştırın.

4.Philips Çift Hazneli Airfryer’da cheesecake’inizi ortalama 150°C’de yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Soğumasını bekleyin ve üzerini limon sosuyla kaplayın.

Cheesecake’inizi bir gece buzdolabında dinlendirin veya vaktiniz yoksa birkaç saat dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz!

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliği ile mutfakta harikalar yaratmak işte bu kadar basit!

Kabak Dolması Graten ve Çikolatalı Sufle

Kabak Dolması Graten ve Çikolatalı Sufle

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 porsiyonlar

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram mini ıspanak

  • 100 gram süzme yoğurt

  • 200 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

  • 2 tutam karabiber, taze öğütülmüş

Yapılışı:

1. Balkabağını yıkayın, uzunlamasına ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Her iki yarıyı da tuz ve zeytinyağı ile ovun.

2. Balkabağını kesik yerleri alta gelecek şekilde büyük hazneye koyun ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Cihazı 30 dakika, 180 derece olacak şekilde ayarlayıp çalıştırın.

3. Minik ıspanakları yıkayıp kurutun.

4. Balkabağı yarımlarını pişirdikten sonra güvenle elinize alabilecek kadar soğuması için bekletin, sonra da dikkatlice Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Dış kabuğunu kırmamaya dikkat ederek içini sıyırıp bir kaseye alın. Üzerine süzme yoğurt, rendelenmiş gouda peyniri, minik ıspanak ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Balkabağı kabuklarını hazırlanan karışımla eşit şekilde doldurun.

5. Doldurduğunuz balkabağı yarımlarını sepete koyun ve sepeti Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Cihazı 180 derece ve 10 dakika ayarda çalıştırın.

6. Fırınlama işlemi tamamlanınca balkabağı grateni Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın. Yanında mevsim salatayla birlikte sıcak servis edin.

Tabii ki bununla bitmedi. Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem ana yemeğini hem de tatlını ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Çikolatalı Sufle Malzemeler:

  • 100 g bitter çikolata

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

2. Ayrı bir kapta yumurtaları şekerle çırpın. Çikolatalı karışımı ekleyin ve güzelce karıştırın.

3. Unu ve tuzu da ekleyip, karışımı homojen hale getirin.

4. Karışımı sufle kaplarına dökün ve Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

5. Philips Çift .Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliği ile mutfakta harikalar yaratmak işte bu kadar basit!

Izgara Balık ve Tahin Helvası

Izgara Balık ve Tahin Helvası

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 çipura

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tutam biberiye

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Sarımsakları ezip biberiyeleri yıkayalım.

2. Çipurayı keskin bir bıçak yardımı ile temizleyelim. İçini çıkardıktan sonra zeytinyağı, tuz ve limon suyu ile iyice ovalım.

3. Sonrasında çipuranın içine sarımsak ve biberiye ile dolduralım.

4. Izgara aksesuarını Philips  Çift Hazneli Airfryer haznesine koyup 5 dakika boyunca 200 derecede ısıtalım.

5. Ardından balığı hazneye yerleştirip 12 dakika boyunca 200 derecede pişirelim.

6. Piştikten sonra taze maydonoz ile servis edelim.

Afiyet olsun!

 Philips Çift Hazneli Airfryer'da hem balığını hem de helvanı ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişme derecesi:190 derece

Pişirme süresi:10 dakika 

Malzemeler:

  • 200 gram tahin helva

  • ½ limon suyu

  • 4 ceviz

  • 1 az bir miktar süt

Hazırlanışı:

1-Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ezelim, içine biraz limon kabuğu rendesi 1/4 limon suyu, 1/4 çay bardağı süt ile iyice karıştıralım.

2-Kaplara alalım. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirelim. Üzerlerine birer ceviz içi koyalım.

3-190 Derece' de10 dakika kadar pişirelim. Çıkınca biraz soğumaya bırakalım. Özellikle balıktan sonra damak şenlendiren bu helvaya bayılacaksın. Şimdiden afiyet olsun!

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliği ile mutfakta harikalar yaratmak işte bu kadar basit!

miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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