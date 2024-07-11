Bize Temizlik Rutinini Anlat, Karakterini Analiz Edelim!
Bize Temizlik Rutinini Anlat, Karakterini Analiz Edelim!
Temizlik rutinin karakterin hakkında birçok bilgi veriyor. Merak ettin değil mi? O zaman seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, temizliğe ilk işten başlıyorsun?
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2. Evini nasıl süpürüyorsun?
3. Peki, tüm evin temizliğini yalnız başına mı yapıyorsun yoksa yardım alabildiğin biri var mı?
4. Temizlik yaparken ne kadar detaycısın puanlar mısın?
5. Senin temizlik günün aşağıdakilerden hangisi?
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