11 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yaratıcı enerjiler saracak seni! Merkür ile Uranüs arasındaki karşıtlık, zihnini güçlendirecek ve ufkunu açacak. Derin düşüncelere dalacaksın. Aklında bir anda birbirinden bağımsız fikirler oluşacak, iş hayatında güç elde etmeni sağlayacak bir yaratıcılık ve üretkenlikle ön plana çıkacaksın.

Sanatsal konulara ve estetik dokunuşlara yönel! Bugün özellikle teslim aşamasındaki işlerde son göz olmak için elini taşın altına koy. Biraz daha fazla sorumluluk al ve farkını ortaya çıkar. Yenilikçi bakış açını, gelişime ve teknolojiye odaklı ilerleme heyecanını ortaya koy. Bu sayede rakiplerin henüz düşünmeye bile başlamadan aklınla kazanabilirsin.

Gökyüzünün asi ruhu Uranüs'den güç alırken, harekete geçmek için ise asla bekleme. Özgün düşüncelerin ve özgür ruhunla bir yola çıkmaya ne dersin, peki? Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun eğitim ve kişisel gelişim süreci için harekete geçme şansını da bulursun, bu sayede. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...