IMDb: 8.6

Spirited Away, sadece bir animasyon değil, aynı zamanda hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sanat eseri. Filmde on yaşındaki Chihiro, ailesiyle birlikte taşınırken kendini büyülü bir dünyada bulur. Ailesi domuzlara dönüştükten sonra Chihiro bu dünyada hayatta kalmak ve ailesini kurtarmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Miyazaki’nin eseri, fantastik yaratıkları, büyüleyici mekanları ve derin duygusal temaslarıyla her yaştan izleyiciye hitap ediyor.