Bir Dünya Şehri Olsan Hangisi Olurdun?
Bedenin bazen burada olur ama ruhun çooooook uzaklardadır. Ruhun o kadar oraya aittir ki senin haline tavrına, giyimine kuşamına bile yansır.
Peki sen bir dünya şehri olsan hangisi olurdun? Hadi öğrenelim 😎
1. Öncelikle şunu öğrenelim: Aşağıdaki kelimelerden hangisini okuyunca "Evet bu tam beni anlatıyor!" dedin?
2. Hmmmm... Peki en çok ne için seyahat edersin?
3. Ne için alışverişe çıkmak seni daha çok mutlu eder?
4. Hangi parça sana accaaaayip yakışırdı?
5. Peki hayatının fonunda bir renk olsa hangisi olurdu?
6. Sence bir şehri güzel yapan nedir?
7. Bir süper gücün olsa hangisi olsun isterdin?
8. Son olarak giyim tarzını bize birkaç kelimeyle özetler misin?
Sen bir dünya şehri olsan "İstanbul" olurdun!
Sen bir dünya şehri olsan "Düsseldorf" olurdun!
Sen bir dünya şehri olsan "Amsterdam" olurdun!
Sen bir dünya şehri olsan "Barselona" olurdun!
Sen bir dünya şehri olsan "Londra" olurdun!
Sen bir dünya şehri olsan "Lizbon" olurdun!
