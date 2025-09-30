onedio
Bir Dünya Şehri Olsan Hangisi Olurdun?

30.09.2025 - 17:29

Bedenin bazen burada olur ama ruhun çooooook uzaklardadır. Ruhun o kadar oraya aittir ki senin haline tavrına, giyimine kuşamına bile yansır. 

Peki sen bir dünya şehri olsan hangisi olurdun? Hadi öğrenelim 😎

1. Öncelikle şunu öğrenelim: Aşağıdaki kelimelerden hangisini okuyunca "Evet bu tam beni anlatıyor!" dedin?

2. Hmmmm... Peki en çok ne için seyahat edersin?

3. Ne için alışverişe çıkmak seni daha çok mutlu eder?

4. Hangi parça sana accaaaayip yakışırdı?

5. Peki hayatının fonunda bir renk olsa hangisi olurdu?

6. Sence bir şehri güzel yapan nedir?

7. Bir süper gücün olsa hangisi olsun isterdin?

8. Son olarak giyim tarzını bize birkaç kelimeyle özetler misin?

Sen bir dünya şehri olsan "İstanbul" olurdun!

Senin hayatının olayı: Denge! Hayatta kendini geliştirmiş, keskin hatlarını törpüleyebilmişsin. Kişiliğinde eski ve yeniyi, klasik ve moderni, yavaş ve hızlıyı barındırabiliyorsun... Ama hiçbir şekilde de kendinden taviz vermiyor, dağ gibi duruyorsun. İşte bu yüzden sen bir dünya şehri olsan İstanbul olurdun!

Sen bir dünya şehri olsan "Düsseldorf" olurdun!

Senin olayın 'yenilenme'. Çünkü biraz çabuk sıkılıyorsun. Çocuksu yanını hiç kaybetmemişsin. Bu sayede sürekli dinamik ve hareketlisin. Geçmişle hiiiç işin yok, geleceğe odaklısın. Kendini ve çevreni yenilemek, yıkıp yeniden daha güzel yaratmak senin resmen günlük rutinin. İşte bu yüzden sen bir dünya şehri olsan Düsseldorf olurdun!

Sen bir dünya şehri olsan "Amsterdam" olurdun!

Sen nev'i şahsına münhasır bir insansın. Hiiiç kimselere benzemiyorsun. Renkli bir kişiliğin var. Fakat bir yandan da dingin bir ruh haline sahipsin. Ve dinginliğin gerçek mutluluk olduğunu bilen şanslı azınlık için çok da özenilen birisin :) Kendi dünyanda mutlu olmayı öğrenmişsin. Orijinal bir kişiliğin olduğu için ne yapsan ikonik duruyor. İşte bu yüzden sen bir dünya şehri olsan Amsterdam olurdun!

Sen bir dünya şehri olsan "Barselona" olurdun!

Sen hayatın her anında keşfetmeyi seviyorsun. Sürekli aynı şarkıları dinleyen, bıkmadan aynı dizileri izleyen insanları hiç anlamazsın mesela. Hayatla derinlemesine bir ilişki kurmak istiyorsun. Bu durum senin yaratıcılığını geliştirmiş. Olaylara farklı açılardan bakabiliyorsun. İşte bu yüzden sen bir dünya şehri olsan Barselona olurdun!

Sen bir dünya şehri olsan "Londra" olurdun!

Sen hareket seviyorsun. Dört duvar arası pek sana göre değil. Sana göre; insan hareketli olduğu sürece hayatı gerçekten hissedebilir. Sokakları, şehri, mobil olmayı seviyorsun. Enerjik ve sempatik yapınla çok da dikkat çekiyorsun. Herkes içten içe senin gibi olmak istiyor. İşte bu yüzden sen bir dünya şehri olsan Londra olurdun!

Sen bir dünya şehri olsan "Lizbon" olurdun!

Senin hayatta aradığın şey huzur. Kaos sevmiyorsun. Özgürce, kendine göre, huzurun peşinde bir yaşam arayışın var. Dedikodu sevmez, başka insanların hayatını merak etmez, diğerlerinin senin hakkında düşündüğü şeyi önemsemezsin. Çünkü kendini biliyor, tanıyor ve olduğun halini seviyorsun. İşte bu yüzden sen bir dünya şehri olsan Lizbon olurdun!

SARAR X Robin Yayla “Back To City Koleksiyonu” ile Dünya Turuna Hazır Olun!

