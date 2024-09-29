Bir Deniz Olsan Hangi Deniz Olurdun?
Bir Deniz Olsan Hangi Deniz Olurdun?
Denizler, her biri farklı hikayeler anlatır. Kimisi sakin ve huzurludur, kimisi ise fırtınalı ve güçlü. Peki, sen bir deniz olsan hangisi olurdun? Sıcak bir Akdeniz mi, derin bir Atlas Okyanusu mu, yoksa serin ve sakin bir Ege mi?
Bu testte senin kişiliğine en uygun denizi keşfedeceksin. Soruları yanıtla ve hangi denizin ruhunu taşıdığını öğren!
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1. İlk olarak, diyelim ki akşamüstü deniz kenarındasın. Ne yapardın?
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2. Deniz deyince aklına hangi manzara gelir?
3. Peki, daha sonra arkadaşlarınla denize açılacaksın. Hangi teknede olmak seni mutlu ederdi?
4. Suyun sıcaklığı nasıl olmalı?
5. Tam hız devam edelim! Denize ne zaman gitmeyi seversin?
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