Bir Deniz Olsan Hangi Deniz Olurdun?

Denizler, her biri farklı hikayeler anlatır. Kimisi sakin ve huzurludur, kimisi ise fırtınalı ve güçlü. Peki, sen bir deniz olsan hangisi olurdun? Sıcak bir Akdeniz mi, derin bir Atlas Okyanusu mu, yoksa serin ve sakin bir Ege mi?

Bu testte senin kişiliğine en uygun denizi keşfedeceksin. Soruları yanıtla ve hangi denizin ruhunu taşıdığını öğren!