Bir Başka Açıdan Tarkan Konserleri: Umutsuzluğa Karşı Toplu Bir Hatırlayış
Tarkan’ın bir şarkısında dediği gibi: “Unutmamalı güzel günleri, değer bilmeli, incitmemeli…”
Belki de son günlerde Tarkan konserlerinin bu kadar etkiliyor olmasının nedeni tam olarak burada yatıyor. Çünkü artık güzel günler, kendiliğinden akan bir zaman değil; bilinçli olarak hatırlanması, korunması ve sahip çıkılması gereken kırılgan bir hâl gibi duruyor karşımızda.
Sosyal medyada paylaşılan kısa konser videolarına baktığımızda gördüğümüz şey yalnızca coşkulu kalabalıklar, sahne ışıkları ya da ezbere söylenen şarkılar değil.
Belki de bu yüzden insanlar meydanlardan çok konser alanlarına yöneliyor.
Harvard Üniversitesi’nde 75 yıldır sürdürülen ve dünyanın en uzun soluklu mutluluk araştırmalarından biri de bunu doğruluyor: En mutlu insanlar, en çok sosyal bağı olan insanlar.
