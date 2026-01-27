Bir Albüm, Bin Duygu: Gülşen’in Aşk Manifestosu- Yurtta Aşk Cihanda Aşk
2006 yılında müzik dünyasına adeta bir manifesto niteliğinde sunulan ''Yurtta Aşk Cihanda Aşk', Gülşen’in sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda güçlü bir anlatıcı olduğunu kanıtladığı başyapıtlardan biridir. Her bir şarkı, ayrılığın, tutkunun ve kabullenişin farklı bir evresini temsil eder. Gülşen bu albümde, aşkın evrensel bir dil olduğunu ve 'cihanda' yankılanan o duygunun, aslında 'yurtta' yani kalbin tam merkezinde başladığını haykırır.
Hazırsan albümü yakından incelemeye başlayalım👇
1. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
2. Canın Sağolsun
3. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
4. Son Perde
5. Ayrılığın Düğünü
6. Kış Yaşattın
7. En Şahanesinden
8. Kuş Tüyü
9. Bana Aşkından Öte Köy Yok
10. Bu Gece
11. Haksız Yenilgi
