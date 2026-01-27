onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir Albüm, Bin Duygu: Gülşen’in Aşk Manifestosu- Yurtta Aşk Cihanda Aşk

etiket Bir Albüm, Bin Duygu: Gülşen’in Aşk Manifestosu- Yurtta Aşk Cihanda Aşk

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.01.2026 - 19:01

2006 yılında müzik dünyasına adeta bir manifesto niteliğinde sunulan  ''Yurtta Aşk Cihanda Aşk', Gülşen’in sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda güçlü bir anlatıcı olduğunu kanıtladığı başyapıtlardan biridir. Her bir şarkı, ayrılığın, tutkunun ve kabullenişin farklı bir evresini temsil eder. Gülşen bu albümde, aşkın evrensel bir dil olduğunu ve 'cihanda' yankılanan o duygunun, aslında 'yurtta' yani kalbin tam merkezinde başladığını haykırır.

Hazırsan albümü yakından incelemeye başlayalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

2. Canın Sağolsun

3. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

4. Son Perde

5. Ayrılığın Düğünü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kış Yaşattın

7. En Şahanesinden

8. Kuş Tüyü

9. Bana Aşkından Öte Köy Yok

10. Bu Gece

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Haksız Yenilgi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın