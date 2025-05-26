Bilinçaltında Sen Hangi Hayvansın?
Görünüşün, davranışların ve seçimlerin bir şeyler söylüyor olabilir... ama ya asıl gerçek bilinçaltında saklıysa? Bu test, sen farkında olmadan seni yönlendiren içgüdülerine ve kişilik kodlarına iniyor. Derinlerde yatan benliğini keşfetmeye hazır mısın?
Bazıları içindeki yırtıcıyı serbest bırakırken, bazıları zarif bir kuş kadar özgür olabilir. Peki ya sen? İçinde bir kurt mu saklı, yoksa bilge bir baykuş mu?
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1. Bir ormanda kayboldun. Ne yaparsın?
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2. İnsanlarla iletişimde en güçlü yönün nedir?
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. En sevdiğin mevsim hangisi?
5. Bir sorunu nasıl çözersin?
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6. Sosyal ortamlarda nasılsın?
7. Hangi ortam seni daha çok yansıtır?
8. Son olarak bir liderde ne ararsın?
Kurt
Aslan
Kedi
Fil
Baykuş
Ayı
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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