Bilinçaltında Sen Hangi Hayvansın?

Görünüşün, davranışların ve seçimlerin bir şeyler söylüyor olabilir... ama ya asıl gerçek bilinçaltında saklıysa? Bu test, sen farkında olmadan seni yönlendiren içgüdülerine ve kişilik kodlarına iniyor. Derinlerde yatan benliğini keşfetmeye hazır mısın?

Bazıları içindeki yırtıcıyı serbest bırakırken, bazıları zarif bir kuş kadar özgür olabilir. Peki ya sen? İçinde bir kurt mu saklı, yoksa bilge bir baykuş mu?