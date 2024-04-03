Bilinçaltı Teknikleriyle Zihinsel Dönüşüm

Hayatta yaşadıklarımızı veya yaşayacaklarımızı bilincimizle düşünerek seçeriz, seçtiklerimizi irademizle davranışa dönüştürürüz.

Hayatımızı artık genlerimiz değil, epigenetik yönetiyor; yani yaşadıklarımız fizik bedeni şekillendiriyor. İnsan, bilinçli seçimler yapabilen ve iradesini kullanarak bunları davranışlara çevirebilen bir canlıdır. Eğer bilinçli seçimlere uygun davranıyorsak irademizi kullanıyoruz; tepkisel davranıyorsak irademizi kullanamıyoruz demektir. İnsanlar çoğunlukla hayatı iki biçimde yaşarlar ya karşılaştıkları olaylara tepkiler göstererek ya da bilinçli seçimler yapıp onları uygulayarak...

Şurası kesin ki yaptığımız seçimlerle ya kendi yaşam öykümüzün kahramanı veya kader kurbanı oluyoruz.

İnsan bilinçli bir varlık olduğu için düşüncelerini ve davranışlarını seçme gücüne sahiptir. Bilincin, bilinçaltının önünde bekleyen bir bekçi olduğunu unutmayalım. Bir başka deyişle, bilinç ikna edilmeden bilinçaltına ulaşmak olanaklı değildir. Bilinciniz onay vermedikçe hiçbir düşünce bilinçaltına gidemez.