Bilinçaltı Teknikleriyle Zihinsel Dönüşüm
İnançlarınıza dikkat edin; düşünceleriniz olurlar… Düşüncelerinize dikkat edin; sözleriniz olurlar… Sözlerinize dikkat edin; davranışlarınız olurlar...
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınız olurlar… Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşürler... Değerlerinize dikkat edin; kaderiniz olurlar.
-Gandhi
Önce bir uyarım olsun; bu çağda herkesin diyet konusunda sonsuz bilgisi var, ancak hâlâ kilolu veya şişmanız. Peki niye? Bilinçaltı nedeniyle olabilir mi? Anlatacağım.
Bilinçaltı/Otomatik pilot
Bilinç
Bilinç (akıl) yoluyla düşünürüz, bu düşünceler sonuçta bilinçaltına (ruha) kaydedilir. Bilinçaltı bu düşüncelerle duyguları belirler. Kaygılı, kızgın, öfkeli ya da neşeli olmak bedeni değiştirir.
Eğer iyi düşünceleri hareketlendirirsek daha iyi olaylar, kötü düşünceleri hareketlendirirsek daha kötü olaylar yaşarız. Bilinçaltı iyi için de kötü için de aynı biçimde çalışır. Bütün seçimlerimizi bilincimizi kullanarak yaparız. Örneğin, yiyeceğimiz yemekleri, giyeceğimiz kıyafeti, okuyacağımız kitapları ya da arkadaşlarımızı bilincimizle seçeriz. Bilincimizle seçme gücümüzü ne kadar doğru kullanırsak ruhumuzu o kadar parlatırız. İnsan sadece genlerinin ve aldığı eğitimin bir ürünü değildir. İnsanın karakteri, genetik özellikler ve alınan eğitimden çok, seçimlerle oluşur.
İnsanoğlu düşünerek seçme özgürlüğü sayesinde bir robot olmaktan kurtulmuştur. Bu yolla insana her zaman yanlışlarını düzeltme fırsatı verilmiştir. Allah insanlara ruhlarını geliştirme fırsatını eşit ve adil olarak vermiştir. Bunu da her insana seçme özgürlüğü vererek ortaya koymuştur.
Bitkiler ve hayvanlarda yalnızca biyolojik gelişim söz konusuyken, insanlarda biyolojik gelişimin yanı sıra ruhsal gelişim de söz konusudur. Hatta insanlar için ruhsal gelişim biyolojik gelişimden çok daha önemlidir.