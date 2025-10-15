“Bilgisayar Gibi Tablet Arıyorum!” Diyenlere Her İşi Çözecek 5 Tablet Tavsiyesi

Huawei’nin en yeni amiral gemisi tableti, özellikle ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor. 12,1 inçlik PaperMatte ekran, kağıt benzeri dokusuyla ışık yansımalarını minimuma indiriyor. Çizim, yazı veya uzun süreli okuma yapanlar için göz yormayan bir deneyim sunuyor. 144 Hz yenileme hızıyla akıcılık hissi gayet yerinde. Kalem ve klavye desteğiyle birlikte kullanıldığında tam bir üretkenlik aracı hâline geliyor. Bu yeteneklere güçlü bataryası ve hızlı şarj özelliği eşlik ediyor.

AppGallery üzerinden binlerce uygulamaya erişebileceğiniz MatePad 12 X, ayrıca GBox üzerinden PlayStore erişimi sunarak Google uygulamaları dahil tüm üçüncü parti uygulamalara erişmenizi sağlıyor.

Kim için?

Ders çalışırken rahat bir ekran isteyen, çizimle uğraşan ya da dış mekânda da çalışmayı seven kullanıcılar için.