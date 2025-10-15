onedio
“Bilgisayar Gibi Tablet Arıyorum!” Diyenlere Her İşi Çözecek 5 Tablet Tavsiyesi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
15.10.2025 - 15:49

Hem ders hem iş hem de keyifli vakit… Günümüzde tabletler artık sadece dizi izlemek ya da PDF okumak için değil; klavye ve kalem desteğiyle tam bir “taşınabilir bilgisayar” haline geldiler.

İşte çizimden not almaya, video düzenlemeden sunum hazırlamaya kadar her işi sırtlayabilecek 5 güçlü tablet!

Huawei MatePad 12 X

Huawei MatePad 12 X

Huawei’nin en yeni amiral gemisi tableti, özellikle ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor. 12,1 inçlik PaperMatte ekran, kağıt benzeri dokusuyla ışık yansımalarını minimuma indiriyor. Çizim, yazı veya uzun süreli okuma yapanlar için göz yormayan bir deneyim sunuyor. 144 Hz yenileme hızıyla akıcılık hissi gayet yerinde. Kalem ve klavye desteğiyle birlikte kullanıldığında tam bir üretkenlik aracı hâline geliyor. Bu yeteneklere güçlü bataryası ve hızlı şarj özelliği eşlik ediyor.

AppGallery üzerinden binlerce uygulamaya erişebileceğiniz MatePad 12 X, ayrıca GBox üzerinden PlayStore erişimi sunarak Google uygulamaları dahil tüm üçüncü parti uygulamalara erişmenizi sağlıyor.

Kim için?

Ders çalışırken rahat bir ekran isteyen, çizimle uğraşan ya da dış mekânda da çalışmayı seven kullanıcılar için.

  • Artılar: Yansımayı azaltan PaperMatte ekran, uzun pil ömrüyle gün boyu kullanım, klavye+kalemli pakette fiyat avantajı

  • Eksiler: Android ya da iOS'a alışık kullanıcılar için HarmonyOS'a alışım süreci gerekiyor.

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung’un yeni Galaxy Tab S11 modeli, güçlü donanımıyla yüksek performans sunuyor. Dynamic AMOLED 2X ekranı canlı renkler sunuyor, DeX modu sayesinde tabletin arayüzü bir anda masaüstü havasına bürünüyor. Not alma, çoklu görev ve içerik tüketimi konusunda oldukça iddialı.

Kim için?

Android ekosistemini seven, hem eğlence hem iş için güçlü bir cihaz arayanlar için.

  • Artıları: Galaxy AI özellikleri

  • Eksileri: Klavyenin ayrıca alınması gerekiyor.

iPad Pro

iPad Pro

iPad Pro, M4 çipli yeni versiyonu ile hız, uygulama çeşitliliği ve aksesuar desteğiyle taşınabilir bir MacBook gibi çalışıyor. Özellikle video düzenleme, 3D modelleme, çizim gibi profesyonel işler için başarılı bir seçenek.

Kim için?

Yaratıcı sektörlerde çalışanlar, Apple ekosistemine entegre olanlar veya tabletten maksimum performans bekleyenler için.

  • Artıları: Apple ekosistemi ile devamlılık, güçlü çip ile yüksek performans

  • Eksileri: Yüksek fiyat, ekran kalitesi artırma ve aksesuar gibi detaylar eklendikçe fiyatın daha da yükselmesi.

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro, fiyat/performans dengesini iyi tutturmuş modellerden biri. 144 Hz LCD ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle günlük işlerin ötesine geçebiliyor. Kalem ve klavye desteğiyle özellikle not alma ve üretkenlik tarafında öne çıkıyor.

Kim için?

Uygun fiyata güçlü bir donanım isteyen, Android ekosistemini seven kullanıcılar için.

  • Artıları: Üst segment işlemciyle güçlü performans.

  • Eksileri: LCD ekran bu segmentte rakipleri karşısında zayıf. Aksesuarlar ayrıca satın alınıyor.

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Tab Pro, özellikle ofis işleri ve ders çalışmaları için sade ama güçlü bir seçenek. Geniş ekranı ve klavye desteğiyle temel üretkenlik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor. Pil ömrü konusunda da gayet dengeli.

Kim için?

Günlük ofis işleri, belge düzenleme ve temel üretkenlik için pratik bir cihaz arayanlar için.

  • Artıları: Rakiplerin çoğuna göre fiyat avantajı. 

  • Eksileri: Performans olarak diğer alternatiflerden daha geride.

Editörün seçimi: Huawei MatePad 12 X

Editörün seçimi: Huawei MatePad 12 X

Hem göz sağlığını koruyan hem de yüksek performans sunan ekranı, pratik özellikleriyle kullanımı kolaylaştıran kalemi ve laptop klavyesi gibi hissettiren klavyesi ile Huawei MatePad 12 X, bilgisayar gibi tablet ifadesini karşılıyor.

Uzun süreli kullanım sunan bataryası, GoPaint & Notlar uygulamaları gibi Huawei'nin geliştirdiği uygulamaların performansı ve fiyatı da düşünüldüğünde, eğer bilgisayar gibi de kullanabileceğiniz çok yönlü bir tablet arıyorsanız, MatePad 12 X'e göz atmalısınız. 

Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!

