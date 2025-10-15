“Bilgisayar Gibi Tablet Arıyorum!” Diyenlere Her İşi Çözecek 5 Tablet Tavsiyesi
Hem ders hem iş hem de keyifli vakit… Günümüzde tabletler artık sadece dizi izlemek ya da PDF okumak için değil; klavye ve kalem desteğiyle tam bir “taşınabilir bilgisayar” haline geldiler.
İşte çizimden not almaya, video düzenlemeden sunum hazırlamaya kadar her işi sırtlayabilecek 5 güçlü tablet!
Huawei MatePad 12 X
Samsung Galaxy Tab S11
iPad Pro
Xiaomi Pad 7 Pro
Lenovo Idea Tab Pro
Editörün seçimi: Huawei MatePad 12 X
