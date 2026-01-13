Beyazıt Öztürk'ün Yıllardır Parmağından Çıkarmadığı Yüzüğün Sırrı Ortaya Çıktı
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Beyazıt Öztürk, yıllarca cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan Beyaz Show ile milyonları ekran başına kilitlemişti. Doğaçlama espriler, unutulmaz konuklar ve samimi sohbetlerle bir dönemin ruhunu belirleyen Beyaz, uzun bir aranın ardından bu kez bambaşka bir formatla geri döndü.
Beyaz'la Joker ile ekranlara dönen Beyazıt Öztürk programda, yıllardır parmağında gördüğümüz yüzüğün anlamını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının en ikonik yüzlerinden Beyazıt Öztürk, uzun süredir beklenen dönüşünü bu kez klasik bir formatla değil, “Joker" ile yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Program sırasında, Beyazıt Öztürk yıllardır parmağında gördüğümüz yüzüğün kendisi için öneminden bahsetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın