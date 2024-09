Beşiktaş'ta Yaşanan Güzellikler!

Bazı yabancı futbolcular, bu kuralı kalkan yapıp, ya kontratta yazan tüm meblağı ödersin ya da gitmem tehdidinde bulunuyorlar. Bu yüzden kulüpler ihtiyaç duydukları transferleri yapmakta zorlanıyorlar.

Beşiktaş’ta bu tehdidi kullanmayan tek yabancı Omar Colley oldu. Kendisine bu kadro planlamasında yer olmadığı söylendiğinde, sessiz sedasız takım arayışına girdi. Paok’tan teklif gelince de alacaklarının üstünü çizerek veda etti.

Colley geldiği günden itibaren sahada elinden geleni yaptı. Hiç nazlanmadan formayı terletti. Kendisi de Afrikalı olmasına rağmen, Afrika kupası krizinde sorun çıkartan oyunculardan uzak durdu. Onlarla iş birliği yapmadı.

Ayrılırken yaptığı açıklamada; “Once an eagle, always an eagle” (bir kere kartal oldun mu her zaman kartal kalırsın) açıklamasını hiç unutmayacağız. Artık o da Beşiktaş’ın unutulmazları arasına girdi. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum.

