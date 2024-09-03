Beşiktaş'ta Yaşanan Güzellikler!
Sivasspor ile oynanan maçın analizine girmeyelim; Hoca çok güzel bir taktikle 5-4-1 oynayan Sivasspor’un kontra atak tuzağına düşmedi. Topa sahip oldu ve galip geldi.
Her maç çok heyecanlı futbol ve bol gol beklemek anlamsız. Ayrıca bu takımın üç gün önce oynanan Lugano’ya karşı yüksek tempolu bir maç oynadığını da unutmamak gerekir.
Bu maç sonrası ise, Immobile için algı operasyonu başlatan Beşiktaş düşmanlarını ise yazmaya değer bulmuyorum.
Gelelim Beşiktaş’ta yaşanan güzelliklere:
Bir başka güzellik ise Necip Uysal’ın sakatlığında yaşandı.
Necip ameliyat olduğunda, Beşiktaş Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve tüm futbolcular hastaneye akın ettiler. Gerek Beşiktaş’tan ayrılmış gerekse halen Beşiktaş forması giyen futbolcuların sosyal medya paylaşımları ise göz yaşartıcı idi.
Lugano maçındaki gol sevincinde Necip Uysal’ın formasının havaya kaldırılıp, golü Necip’e ithaf etmeleri ise ayrı bir sevgi göstergesi idi.
Necip bu ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.
Beşiktaş alt yapısında yetişti. Tam 15 sene, ihtiyaç duyulan her mevkide hiç itirazsız oynadı. Hiç şikâyeti olmadı. Boş mukavelelere imza attı. Feda döneminde kendi isteğiyle kontratında indirim yaptı.
İşte Beşiktaş’ta efsane olmanın başka bir örneği.