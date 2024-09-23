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Beşiktaş Kötüyken Hakemler Daha Pervasız

etiket Beşiktaş Kötüyken Hakemler Daha Pervasız

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
23.09.2024 - 11:58

Sivasspor ve Trabzsonspor maçları Beşiktaş’ın eksiklerini ve hatalarını görmesi açısından önemli deneyimlerdi. Ancak bu maçlardan çok fazla ders çıkartılmamış.

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Beşiktaş’ın kanatları aksıyor derken, orta sahası da aksamaya başladı.

Beşiktaş’ın kanatları aksıyor derken, orta sahası da aksamaya başladı.

Birinci devrenin ilk 20 dakikasında Mert Günok net 3 gol pozisyonunu engelledi; hele 79. dakikada kurtardığı top, Mert’in tartışmasız Türkiye’nin en iyi kalecisi olduğunun kanıtı idi. Bu pozisyonların birinci derece sorumluları orta saha oyuncularımız idi.

Rafa Silva için artık yönetimin TFF nezdinde girişimde bulunması gerekiyor. Her maç adamın bacağına gaddarca tekmeler atılıyor. Her takım da bunu mutlaka deniyor. Bir gün ayağını kıracaklar diye korkuyorum. Bu tekmelerden sonra Rafa da ister istemez oyundan düşüyor. Yeter artık, diye avazım çıktığı kadar bağırmak işitiyorum. Türkiye’de futbola böyle güzellik katan kaç oyuncu var. Bırakın da hepimiz güzel bir futbol izleyelim.

Beşiktaş da İmmobile ve Joao Mario ile gol pozisyonları yakaladı ama istenilen son vuruşları yapamadılar. Joao Mario, Rashica’nın golünün asistini yaptı ama o asist dışında pek varlık gösteremedi. Beşiktaş’ın sol kanadı Semih oyuna girene kadar sahipsizdi. İlk yarıda Immobile’nin sol kanatta daha fazla oynamasını, Joao Mario’nun sürekli Rafa Silva’nın alanına gelmesinin nedenini anlayamadım.

Hakemler sonuca etki ettiler

Hakemler sonuca etki ettiler

Beşiktaş kötü oynadığında hakemler daha pervasızca hareket ediyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray’a hiç tereddüt etmeden verecekleri penaltı pozisyonlarını Beşiktaş olunca görmezden geliyorlar.

Beşiktaş’ın net 3 penaltısı yine orta hakem ve VAR tarafından çalındı:

38.dakikada, korner atışı esnasında Paulista’nın yere indirilmesi net penaltı. VAR hakemlerinin bu pozisyonu görmemiş olmaları imkânsız.

68.dakikada Rashica’nın ceza sahası içinde arkadan itilmesi net penaltı. VAR hakemlerinin bu pozisyonu da görmemiş olmaları imkânsız.

88.dakikada, Immobile hava topuna çıkıyor, top da Immobile’nin hemen kafasının üstünde. Arkadan gelen rakip oyuncu çok net olarak omuzu ile Immobile’nin sırtına vurarak indiriyor. Hakem sanırım bu pozisyonu omuz-omuza mücadele olarak değerlendirdi. 

Omuz-omuza mücadele, her iki futbolcu da yerdeyken olur. Biri hava topuna çıkmışken ona havada yapılan müdahale net fauldür. Bu pozisyon da ceza sahasında olduğundan, net penaltıdır.

Semih’in pozisyonun penaltı olduğuna ise VAR hakemleri uzun süre karar veremediler. Bu kadar net bir pozisyonda orta hakemi anında ekrana çağıramıyorsanız, hakemliğinizden de iyi niyetinizden de şüphe ederim.

Beşiktaş aleyhine verilen penaltıya gelince, pozisyonu dikkatle izleyin:

Mert rakibe müdahale etmiyor. Rakibin kendini kurtarıp, gitme şansı varken, ayağını Mert’e çarpıp, kendini yere atıyor. Bu penaltının benzerini Galatasaray ya da Fenerbahçe aleyhine verseler, MHK onları en az 5 maç cezalandırır.

Sonuçta Beşiktaş istediği oyun düzenini henüz oturtamadı. Çok şey beklenilen oyuncuların pek çoğu takıma geç katıldılar. Hoca halen arayış içerisinde. Kadrodaki futbolcularla her türlü varyasyonu deniyor. İlk on bir kadrosu yeterli olsa da kulübe zayıf. Bu sezon 70’e yakın maç yapılacak. İlk on birde oynayan futbolcuların bu yoğun maç trafiğini götürmesi çok zor.

Ligin ilk yarısını en az kayıpla kapatıp, devre arasında eksik mevkilere transferler yapılmalı. Aksi takdirde bu kadronun şampiyonluk ihtimali azalır.

Eyüpspor’u da tebrik etmek gerekir. Toplama bir takımın, kısa zamanda bu kadar iyi performans göstermesi büyük başarı. Nitekim bu maça kadar mağlubiyet görmediler ve sıkı takımlarla oynadılar. Bu sezon çok can yakar ve sezonu üst sıralarda tamamlarlar.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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