Beşiktaş Kötüyken Hakemler Daha Pervasız

Beşiktaş kötü oynadığında hakemler daha pervasızca hareket ediyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray’a hiç tereddüt etmeden verecekleri penaltı pozisyonlarını Beşiktaş olunca görmezden geliyorlar.

Beşiktaş’ın net 3 penaltısı yine orta hakem ve VAR tarafından çalındı:

38.dakikada, korner atışı esnasında Paulista’nın yere indirilmesi net penaltı. VAR hakemlerinin bu pozisyonu görmemiş olmaları imkânsız.

68.dakikada Rashica’nın ceza sahası içinde arkadan itilmesi net penaltı. VAR hakemlerinin bu pozisyonu da görmemiş olmaları imkânsız.

88.dakikada, Immobile hava topuna çıkıyor, top da Immobile’nin hemen kafasının üstünde. Arkadan gelen rakip oyuncu çok net olarak omuzu ile Immobile’nin sırtına vurarak indiriyor. Hakem sanırım bu pozisyonu omuz-omuza mücadele olarak değerlendirdi.

Omuz-omuza mücadele, her iki futbolcu da yerdeyken olur. Biri hava topuna çıkmışken ona havada yapılan müdahale net fauldür. Bu pozisyon da ceza sahasında olduğundan, net penaltıdır.

Semih’in pozisyonun penaltı olduğuna ise VAR hakemleri uzun süre karar veremediler. Bu kadar net bir pozisyonda orta hakemi anında ekrana çağıramıyorsanız, hakemliğinizden de iyi niyetinizden de şüphe ederim.

Beşiktaş aleyhine verilen penaltıya gelince, pozisyonu dikkatle izleyin:

Mert rakibe müdahale etmiyor. Rakibin kendini kurtarıp, gitme şansı varken, ayağını Mert’e çarpıp, kendini yere atıyor. Bu penaltının benzerini Galatasaray ya da Fenerbahçe aleyhine verseler, MHK onları en az 5 maç cezalandırır.

Sonuçta Beşiktaş istediği oyun düzenini henüz oturtamadı. Çok şey beklenilen oyuncuların pek çoğu takıma geç katıldılar. Hoca halen arayış içerisinde. Kadrodaki futbolcularla her türlü varyasyonu deniyor. İlk on bir kadrosu yeterli olsa da kulübe zayıf. Bu sezon 70’e yakın maç yapılacak. İlk on birde oynayan futbolcuların bu yoğun maç trafiğini götürmesi çok zor.

Ligin ilk yarısını en az kayıpla kapatıp, devre arasında eksik mevkilere transferler yapılmalı. Aksi takdirde bu kadronun şampiyonluk ihtimali azalır.

Eyüpspor’u da tebrik etmek gerekir. Toplama bir takımın, kısa zamanda bu kadar iyi performans göstermesi büyük başarı. Nitekim bu maça kadar mağlubiyet görmediler ve sıkı takımlarla oynadılar. Bu sezon çok can yakar ve sezonu üst sıralarda tamamlarlar.

