Beşiktaş'ın Son Dakika Golünün Ardından Rafa Silva'ya Sevgi Seli Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.08.2025 - 00:09

Beşiktaş sezonun ilk maçında evinde Eyüpspor'u ağırladı. İkinci yarı iyi bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, son dakikada Rafa Silva'nın golüyle güldü. Üç puanı alan Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken Rafa Silva'ya büyük bir sevgi seli vardı. Takımda bazı isimler eleştirilirken bazı isimler de transfer talebini yineledi.

Beşiktaş, Rafa Silva'nın attığı golle Eyüpspor karşısında 3 puanı son dakikada almayı başardı.

Zaman zaman taraftarın tepkileri olsa da Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki futboluyla son ana kadar verdiği mücadele ile son dakikada üç puanı aldı. 

Maçın ardından taraftarlarda hem sevinç hem de tepki vardı ama Rafa Silva'ya herkesin özel bir parantezi vardı.

