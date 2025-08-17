Beşiktaş'ın Son Dakika Golünün Ardından Rafa Silva'ya Sevgi Seli Vardı
Beşiktaş sezonun ilk maçında evinde Eyüpspor'u ağırladı. İkinci yarı iyi bir futbol ortaya koyan Beşiktaş, son dakikada Rafa Silva'nın golüyle güldü. Üç puanı alan Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken Rafa Silva'ya büyük bir sevgi seli vardı. Takımda bazı isimler eleştirilirken bazı isimler de transfer talebini yineledi.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın attığı golle Eyüpspor karşısında 3 puanı son dakikada almayı başardı.
