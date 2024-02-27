Benden Kayıp Çocukluğuma

Herhangi bir şeyi değiştirmezdim hatta tek bir taşı bile yerinden oynatmazdım ki o hatalar beni ben yaptı. Çok sevdiğim bir söz var: “Hata yapmak güzeldir.”

O hataları yaptım, o seçimleri yaptım ki şu anki ben oldum. Evet belki mükemmel değilim, belki başarılı bile değilim, kendimi oldukça önemsiz hissettiğim anlar ve yerler de oldu elbet ama kendimi böyle kabul ediyorum ve ettim, olduğum gibi.

Zamanında ebeveynlerimiz bizim ilerde daha başarılı olabilmemiz, kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz amacıyla “bilinçsiz bir şekilde” hatalar yapmamızı engelleyerek yetersizlik algısını kimi zaman da değersizlik algısını yüklemiş olabilir. Bu hususta elbette onları suçlamıyorum, onların da genetik ve psikolojik aktarımları bu yönde olduğu için. Hal böyle olunca yaşam dinamiklerimizde bir şeyleri değiştirebilmek pek mümkün olmuyor.

Herkes iyi birer anne baba olmak ister. Ancak bazen elimizde olmayan sebeplerle istemediğimiz sonuçlar elde edebiliriz. İyi bir anne olacağım diye yetersiz bir çocuk yetiştirmek gibi…

Kıymetli okuyucum hayatında hiç değer almamış biri değer veremez. Bu bilmediğimiz bir dili konuşmaya benzer. Nasıl ki biz Fransızca bilmediğimiz halde konuşamıyorsak değer kavramı da tıpkısı. Karşı taraf fransızca konuşuyor biz Türkçe anlıyor ve konuşuyorsak anlaşmamız mümkün değil. Bu metafora dayanarak şunu çok net söyleyebilirim: Ailemizden öğrenmediğimiz bir dili başkalarıyla konuşamayız.

Biliyor musunuz özellikle x kuşağının hiç tatmadığı bir duygu, değer duygusu.. Sırf ayıp diye babaların çocuklarının başını okşayamadığı yıllardan bahsediyorum. Yeşilçam filmlerinde görürüz o çocukları, babaları onlar uyuyunca yataklarına gidip orda sever. Çocuğa sevginin gösterilmesinin neresi yanlış olabilir anlamıyorum bazen. Şımarmasın diye yapılırmış büyüklere sorduğumda bu cevabı aldım, keşke şımarsalardı da şu an bu kadar sevgiye, ilgiye, değer görmeye aç olmasalardı.