Benden Kayıp Çocukluğuma

Hep bir boşluk duygusu içinde olur ve kendi de buna bir türlü anlam veremez. Hissettiği bu duyguyu herhangi bir şey ile giderebilmesi mümkün değildir, kaldı ki ailesinden alamadığı sevgiyi ve değeri sevdiği insana da veremez.
Çünkü o dili bilmeyen insan için konuşmak mümkün değil. Hal böyle olunca ona kendini değerli hissettiren birisi karşısına çıktığında bu duyguyu tanımadığı için uzaklaşır. Kendine değer vermeyen insanları daha çekici bulur, daha kendine yakın hisseder, aslında bu durumu içten içe yargılar, kabul etmek istemez ama yine de kendini bu durumdan alıkoyamaz.
Beyin her zaman alıştığını ister, alıştığı değersizlik duygusu ise o duygudan başkasını istemez. Burada kader motifi dediğimiz kavram devreye giriyor. Çocukluğunda şiddet görmüş bir birey yetişkin olduğunda şiddeti normalleştirir ya kendisi uygular ya da kendisine uygulatır, alışmış olduğu ortam budur çünkü. Sevgi dolu bir ortamda yetişmiş bir birey ise sevgi dolu bir ortam ister, problem çıkmasına, tartışma çıkmasına dayanamaz. Yaprak dökümü dizisi vardı bir zamanlar, oradaki Hayriye Hanım’a benzetiyorum bu hali “Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın.” diye diye adama sonunda kalp krizi geçirtti. Çünkü Ali Rıza'nın aile dinamiğinde belki de kavga ederek çözümlemek vardı ve ikisi birbirinden farklıydı.
O yüzden kendi çocukluğuma nazaran şimdiki çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil ebeveynleri daha bilinçli. Çocuklarının psikolojileri konusunda gerek eğitimler gerek seminerler ile eksik oldukları yanları tamamlama çalışıyor, çok da iyi yapıyorlar. Takdir ediyorum hepsini.
'Peki biz ne yapacağız hocam? Bizim çocukluğumuz yitip gitti.' diyeceksiniz. Size önerim şu olur: Çocukluğunuza sarılın, ona değer verdiğinizi söyleyin, onu sevin, okşayın, onu sevdiğinizi söyleyin, kapatın gözlerinizi çocukluğuna gidin, ona çok iyi gelecek, asıl size.
Bir dahaki yazıda görüşmek dileğiyle…
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