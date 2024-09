"Bedduaları Gerçekleştirme Departmanı": Umutlarımız Beddualarımızda mı Saklı?

Kimsenin bir şeye kafasını takmadığı yerde kimse bir şey düşünmüyor demektir 😊 İş elbette kaygı bozukluğuna gelmesin ama yaşadığımız hayatı daha iyi hale getirmek için biraz derdin olması lazım bence. Bu ülkede birlikte nasıl mutlu yaşarız, dünyaya nasıl iz bırakırım, neyin ucundan tutarım diye düşünmek bence gerekli. Kendi yapabilirlikleriniz, etki alanınız kadar çabalamak bence önemli. İlgi alanınızdaki sorunları çözemeyebilirsiniz, kafayı buna takarsanız o zaman kaygı bozukluğu gelir. İlgi alanınıza değil etki alanınıza odaklanın derim. Hem verimli olur hem de beyniniz kısa devre yapmaz.

- Bedduaları Gerçekleştirme Departmanı hem bir bilim kurgu romanı ama bir yandan da çok fazla gerçeğe yakın yaşam hikayeleri var içerisinde burada amaç neydi?

Ben bu romanı yazmaya başladığımda bir hayalim vardı, dünyanın neresinden olursa olsun okurum, her ülkede, her yaşam döngüsünde rastlanabilecek vakalar içerisinde kendilerini ait hissedecekleri bir alan bulsunlar istedim. Bugün işyerinde mobbing Türkiye’de de var, Amerika’da da var. Orada da insanların canı yanıyor. Ya da aldatılan bir kadın dünyanın her yerinde var, aynı kalp sancısını yaşıyor. Ama kitabın bence en can alıcı tarafı, tepkisel davranışlarla, basiretli seçimler arasındaki farkı okuyucuya göstermek. Bir sıkışmışlık anında edilen bedduanın aslında bireyin ruhuna, motivasyonuna verebileceği zararı anlatmak, bununla baş etmenin farklı yollarını anlatmak istedim. Çünkü hayatımızı şekillendiren, yolculuğumuzu daha iyiye götüren şey bilinçli seçimlerimizdir. Anlık tepkilerimiz değil.

Ben inançlı bir insanım, bir yandan ilahi adalete ve bireyin çabasının ödüllendirileceğine, tam tersine kötülüğün de asla cezasız kalmayacağına inanırım. Bunu standart bir kişisel gelişim kitabı gibi anlatmaktansa farklı ve heyecanlı bir kurgu ile anlatmanın okuyucuyu da sürükleyeceğine inandığım için bu şekilde kurguladım.

Aslında yaşam basit bir döngü, sevgi ve adaleti önceliklendirdiğinizde hayatta sorun kalmıyor. Okuduğumuz tüm dini kitapların ana öğretisi de budur zaten. Bu temel taşları hem gençlerin hem de benim gibi Douglas Adams, Arthur C. Clarke meraklısı jenerasyonun ilgisini çekecek şekilde yazmak istedim.