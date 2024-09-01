Başarı Azmin Eseridir! Paralimpik Oyunlarının Yolculuğu

Günümüzde birçok insan kolay yoldan başarı elde etmenin yollarını arıyor. Ancak kolayca kazanılan başarının kıymetini bilmedikleri gibi, bu başarının bir gün ellerinden kayıp gideceğinin farkında değiller. Gerçek başarı, her zaman azimle çalışan ve mücadele edenlerin olur.

Bu yazıda, azmin zafere giden yolculuğunu, paralimpik oyunlarının doğuşunu, ülkemizin paralimpik oyunlardaki tarihsel sürecini, paralimpik oyunlar hakkında az bilinenleri ve paralimpik oyunlar olmadan neden olimpiyat oyunlarının yapılamayacağını öğrenmiş olacaksınız.