Artan Sıcaklıklar ve Ölümlerle Nasıl Başa Çıkılır?

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tahminlerine göre, 2030 yılına kadar sıcak stresinden kaynaklanan verimlilik kaybının küresel ekonomiye maliyeti yıllık 2.4 trilyon doları bulabilir. Bu, dünya çapında 80 milyon tam zamanlı işe eşdeğerdir.

ABD'de yapılan bir çalışma ise, sıcaklığın 32°C'nin üzerine çıktığı günlerde çalışanların verimliliğinin %2 düştüğünü gösteriyor. Hindistan'da ise sıcaklığın 27°C'nin üzerine çıktığı her 1°C için işçilerin üretkenliğinin %4 azaldığı tespit edildi.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, iklim değişikliğinin en fakir ülkelerin GSYİH'sini %75'e varan oranlarda düşürebileceğini, zengin ülkelerin ise bundan fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

Sıcak hava dalgalarının ekonomik yansımaları bunlarla sınırlı değil. Avrupa'da, sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin ekonomik maliyeti artıyor. Sıcak hava dalgalarının artan sıklığı ve yoğunluğu altyapıyı zorladığı gibi, sağlık maliyetlerini artırıyor ve ekonomik faaliyetleri bozuyor. Başta tarım gibi sektörler, mahsuller üzerindeki ısı stresi nedeniyle düşük verimden muzdarip iken, nüfus daha fazla klima kullandıkça enerji talepleri artarak daha yüksek hizmet maliyetlerine ve potansiyel elektrik kesintilerine yol açıyor.

FAO tahminlerine göre, iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar bazı Afrika ülkelerinde tarımsal üretim %50'ye varan oranlarda düşebilir. ABD'de yapılan bir çalışma, mısır veriminin her 1°C sıcaklık artışında %7.4 azaldığını gösteriyor.

Ek olarak, birçok Avrupa ekonomisi için hayati önem taşıyan turizm sektörü, aksaklıklarla karşı karşıya kalıyor. İspanya ve Yunanistan da dahil olmak üzere güney Avrupa'daki popüler turistik yerler, yoğun sıcak dönemlerde ziyaretçi sayısında düşüşler yaşıyor ve yerel ekonomileri turizm gelirine bağlı olarak azalıyor.

McKinsey Global Institute'un bir raporuna göre, 2050 yılına kadar aşırı sıcak ve nemli koşullar nedeniyle Hindistan'ın GSYİH'sinin %2.5-4.5'i risk altında olabilir.

Avrupa Çevre Ajansı'nın tahminlerine göre, 1980-2019 yılları arasında AB ülkelerinde aşırı hava olaylarının ekonomik maliyeti 446 milyar Euro'yu buldu.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, soğutma için enerji talebi 2050 yılına kadar üç katına çıkabilir.