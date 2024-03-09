Aristo Diyeti Nasıl Zayıflatır?

İlk ay kişinin kilosunun yüzde 10’u gider yani 100 kg ise 10 kg verir. Frekans dengeleme yöntemi olan 'Manyetik Biyorezonans' ile kişinin hormonları ve stress düzeyi dengelenir. Sonuçta kan şekeri normalleşir, açlık hissetmez, uykuları düzene girer. Kaygı seviyesi düzelir. Alerjileri, yatkın oldukları tıbbi durumlar açığa çıkar. Kişinin ihtiyacına göre haftada 1 kez uygulanabilir.

Tekdüze diyet yerine faz 1 ve faz 2 gibi bazen vegan bazen protein içeren, bolca mineral ve vitamin destekli, detoksları olan bir diyettir.

Koruma dönemlerinde aralıklı açlık diyeti yapılır. 6-8-12 saat açlık yapılarak organların kendini temizlemesi sağlanır.

Aslında başlı başına bir insulin dengeleme diyetidir.

Uyku saatleri, beslenme tarzı ile hareket edilmesi, özellikle yüzden değil, bölgesel kilo vermeyi sağlar.

Uyku saatlerine dikkat edilmesi şarttır.

Kozaterapi* özel bir enerji çalışmasıdır. Kişinin düşük olan frekansını yükseltip onu yaşadığı olumsuz durumdan daha huzurlu bir hale geçirir. Uygulama kişiyi hipnotik bir hale sokar. Beyin dalgaları alfa ile teta frekansı arasında olan kişi enerjiyi çok daha rahat kabul eder.

Evren muhteşem kudretli bir sistemle var edilmiştir. Bu kudretli sistemde hiç kimsenin ne alacağı, ne de vereceği unutuluyor. Yapılan hataların bedelleri sadece kişiden çıkmayıp, aynı zamanda çocuklarına ve torunlarına aktarılan ve nesiller boyu devam eden genetik kodlar oluşturmaktadır. Bu durum kendini bazen hastalık, bazen de karakter yapısı olarak gösterir. Korkular, kaygılar, hayâller, aşklar, sevgi, nefret hiçbir şey kudretli ve ilahi sistemin içinde yok olmuyor. İnsanoğlu hem genetik kodlarında getirdikleriyle, hem de kendi birtakım olumsuz tavır, davranış ve bilinçaltıyla bedenini ve ruhunu hasta ediyor. Genetiğiyle oynanmış yapay gıdalar, aşırı kilo, radyasyon ve yaşanan teknolojik çağın yaydığı manyetik enerji, elektrik akımları ve bu akımların yeterince nötr edilmeden kümülatif artışı sonucu tehlikenin boyutları giderek artıyor.

Evrende her şeyin enerji ve frekanstan ibaret olduğunu anladığımızda, yaydığımız titreşim kadar, etrafta aldıklarımızdan etkilediğimizi fark ederiz. Negatif etkiler bizim de titreşimimizi düşürür, yani enerjimiz düşer, bu sürekli devam ederse hastalıklar oluşmaya başlar. Hastalığın ya da sıkıntının adının bir önemi yok- tur, önemli olan bu etkiye maruz kalmış olmamızdır. Bunu dengeleyip hayatınızı yönetip şekillendirmeniz için daha güçlü pozitif frekans yayan bir bireyin sizinle beraber çalışması önemli bir etki yaratır. Terapi sırasında bu yoğun düşük frekans abluka altına alınıp normal değerine çıkarıldığında sorun ortadan kalkar. Kişi rahatlar, farkındalığı artar. Terapinin süresi 15-25 dakikadır.

Spor olarak her gün 30-45 dakika yürüyüş yapılır.

Frekans tedavisi ile vitamin ve mineral eksiklikleri saptanır.

Gerektiği zaman hipnoterapi desteği verilir, düzenli olarak olumlama yapılması şarttır.

Sadece vegan değildir. Sadece protein bazlı değildir. Sadece diyet değildir.

Sadece meditasyon değildir.

Arınma, zayıflama ve toplumun dayatması ile endüstrinin kirlettiği bedenimiz ve ruhumuzu temizleme sanatıdır.

*Kozaterapi Psikoterapist Hasina Koç tarafından uygulanan özel bir terapidir.

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