Çernobil Felaketi Yaşandı! 22 - 28 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Çernobil Felaketi Yaşandı! 22 - 28 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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İlk olarak 1970 yılında ABD'de Dünya Günü kutlandı.
Alman filozof Immanuel Kant Königsberg, Prusya'da doğdu.
ABD başkanı James Buchanan, Mercersburg, Pennsylvania yakınlarında doğdu.
John Paul II'nin halefi olan Papa Benedict XVI (Joseph Ratzinger), Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki bir ayin sırasında Roma Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak resmen görevini üstlendi.
Kuzey Kore yetkilileri, ABD'li diplomatlara nükleer silahları olduğunu ve bomba sınıfı plütonyum yaptığını bildirdi.
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Hubble Uzay Teleskobu yörüngeye gönderildi
1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki bir patlama ve yangının atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salmasıyla yıkıcı bir çevresel felaket meydana geldi.
Londra Hayvanat Bahçesi Regent's Park'ta açıldı.
Benito Mussolini idam edildi.
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