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Çernobil Felaketi Yaşandı! 22 - 28 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Çernobil Felaketi Yaşandı! 22 - 28 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 09:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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İlk olarak 1970 yılında ABD'de Dünya Günü kutlandı.

İlk olarak 1970 yılında ABD'de Dünya Günü kutlandı.

22 Nisan 1970.

Alman filozof Immanuel Kant Königsberg, Prusya'da doğdu.

Alman filozof Immanuel Kant Königsberg, Prusya'da doğdu.

22 Nisan 1724.

ABD başkanı James Buchanan, Mercersburg, Pennsylvania yakınlarında doğdu.

ABD başkanı James Buchanan, Mercersburg, Pennsylvania yakınlarında doğdu.

23 Nisan 1791.

John Paul II'nin halefi olan Papa Benedict XVI (Joseph Ratzinger), Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki bir ayin sırasında Roma Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak resmen görevini üstlendi.

John Paul II'nin halefi olan Papa Benedict XVI (Joseph Ratzinger), Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki bir ayin sırasında Roma Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olarak resmen görevini üstlendi.

24 Nisan 2005.

Kuzey Kore yetkilileri, ABD'li diplomatlara nükleer silahları olduğunu ve bomba sınıfı plütonyum yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore yetkilileri, ABD'li diplomatlara nükleer silahları olduğunu ve bomba sınıfı plütonyum yaptığını bildirdi.

24 Nisan 2003.

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Hubble Uzay Teleskobu yörüngeye gönderildi

Hubble Uzay Teleskobu yörüngeye gönderildi

15 Nisan 1990.

1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki bir patlama ve yangının atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salmasıyla yıkıcı bir çevresel felaket meydana geldi.

1986'da Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki bir patlama ve yangının atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salmasıyla yıkıcı bir çevresel felaket meydana geldi.

26 Nisan 1986.

Londra Hayvanat Bahçesi Regent's Park'ta açıldı.

Londra Hayvanat Bahçesi Regent's Park'ta açıldı.

27 Nisan 1828.

Benito Mussolini idam edildi.

Benito Mussolini idam edildi.

28 Nisan 1945.

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