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Güney Kore'de Feribot Battı! 15-21 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Güney Kore'de Feribot Battı! 15-21 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 10:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Titanik Gemisi battı!

Titanik Gemisi battı!

15 Nisan 1912.

Tarihi Notre-Dame de Paris, bir restorasyon kampanyası sırasında alev aldı.

Tarihi Notre-Dame de Paris, bir restorasyon kampanyası sırasında alev aldı.

15 Nisan 2019.

Inchon'dan Cheju'ya giden Güney Koreli feribot Sewol alabora oldu ve battı.

Inchon'dan Cheju'ya giden Güney Koreli feribot Sewol alabora oldu ve battı.

Çoğu lise öğrencisi olan 304 kişi öldü. 16 Nisan 2014.

Amerikalı havacı Harriet Quimby, İngiliz Kanalı'nı geçen ilk kadın oldu.

Amerikalı havacı Harriet Quimby, İngiliz Kanalı'nı geçen ilk kadın oldu.

16 Nisan 1912.

George RR Martin'in fantastik kitap dizisi Buz ve Ateşin Şarkısı'na dayanan son derece popüler TV şovu Game of Thrones, HBO'DA çıkış yaptı.

George RR Martin'in fantastik kitap dizisi Buz ve Ateşin Şarkısı'na dayanan son derece popüler TV şovu Game of Thrones, HBO'DA çıkış yaptı.

17 Nisan 2011.

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Zimbabve, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

Zimbabve, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

18 Nisan 1980.

Amerikan Devrimi başladı.

Amerikan Devrimi başladı.

19 Nisan 1775.

Nazi işgali altındaki Polonyalı Yahudilerin direniş eylemi olan Varşova Gettosu Ayaklanması başladı ve dört hafta sonra 16 Mayıs'ta bastırıldı.

Nazi işgali altındaki Polonyalı Yahudilerin direniş eylemi olan Varşova Gettosu Ayaklanması başladı ve dört hafta sonra 16 Mayıs'ta bastırıldı.

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Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını sonuçlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık altı ay önce Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk ilan eden General Mustafa Kemal'in cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olmasıyla tam bir cumhuriyet anayasasının kabul edilmesine oy verdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını sonuçlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık altı ay önce Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk ilan eden General Mustafa Kemal'in cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olmasıyla tam bir cumhuriyet anayasasının kabul edilmesine oy verdi.

20 Nisan 1924.

Henry Vıı'nin ölümüyle, hayatta kalan en büyük oğlu Henry VIII İngiliz tahtını devraldı.

Henry Vıı'nin ölümüyle, hayatta kalan en büyük oğlu Henry VIII İngiliz tahtını devraldı.

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