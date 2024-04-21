Güney Kore'de Feribot Battı! 15-21 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Güney Kore'de Feribot Battı! 15-21 Nisan Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Titanik Gemisi battı!
Tarihi Notre-Dame de Paris, bir restorasyon kampanyası sırasında alev aldı.
Inchon'dan Cheju'ya giden Güney Koreli feribot Sewol alabora oldu ve battı.
Amerikalı havacı Harriet Quimby, İngiliz Kanalı'nı geçen ilk kadın oldu.
George RR Martin'in fantastik kitap dizisi Buz ve Ateşin Şarkısı'na dayanan son derece popüler TV şovu Game of Thrones, HBO'DA çıkış yaptı.
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Zimbabve, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
Amerikan Devrimi başladı.
Nazi işgali altındaki Polonyalı Yahudilerin direniş eylemi olan Varşova Gettosu Ayaklanması başladı ve dört hafta sonra 16 Mayıs'ta bastırıldı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını sonuçlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık altı ay önce Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk ilan eden General Mustafa Kemal'in cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olmasıyla tam bir cumhuriyet anayasasının kabul edilmesine oy verdi.
Henry Vıı'nin ölümüyle, hayatta kalan en büyük oğlu Henry VIII İngiliz tahtını devraldı.
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