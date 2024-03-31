Titan Keşfedildi! 25- 31 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Titan Keşfedildi! 25- 31 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Hollandalı matematikçi ve astronom Christiaan Huygens, Satürn'ün en büyük ayı Titan'ı keşfetti.
Mısır ve İsrail arası barış antlaşması imzalandı.
Kleopatra tekrar Mısır kraliçesi oldu.
Konstantinopolis'in adı İstanbul olarak değiştirildi.
Fransa ve İngiltere, Kırım Savaşı'nda Osmanlıyla güçlerini birleştirerek Rusya'ya savaş ilan ettiler.
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Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.
İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.
Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.
Brezilya'da askerî darbe yaşandı.
İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.
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