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Titan Keşfedildi! 25- 31 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Titan Keşfedildi! 25- 31 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 23:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Hollandalı matematikçi ve astronom Christiaan Huygens, Satürn'ün en büyük ayı Titan'ı keşfetti.

Hollandalı matematikçi ve astronom Christiaan Huygens, Satürn'ün en büyük ayı Titan'ı keşfetti.

25 Mart 1655.

Mısır ve İsrail arası barış antlaşması imzalandı.

Mısır ve İsrail arası barış antlaşması imzalandı.

26 Mart 1979.

Kleopatra tekrar Mısır kraliçesi oldu.

Kleopatra tekrar Mısır kraliçesi oldu.

Romalı sevgilisi Julius Caesar'ın da yardımıyla efsanevi Kleopatra VII Filopator, kardeşi Ptolemy XIII ile bir iç savaşın ardından 27 Mart MÖ 47'de Mısır'ın kraliçesi oldu.

Konstantinopolis'in adı İstanbul olarak değiştirildi.

Konstantinopolis'in adı İstanbul olarak değiştirildi.

28 Mart 1930.

Fransa ve İngiltere, Kırım Savaşı'nda Osmanlıyla güçlerini birleştirerek Rusya'ya savaş ilan ettiler.

Fransa ve İngiltere, Kırım Savaşı'nda Osmanlıyla güçlerini birleştirerek Rusya'ya savaş ilan ettiler.

28 Mart 1854.

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Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

29 Mart 1982.

İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.

İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı.

30 Mart 1842.

Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

Paris'te, 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için, Gustave Eiffel tarafından yapılan Eiffel Kulesi açıldı.

31 Mart 1889.

Brezilya'da askerî darbe yaşandı.

Brezilya'da askerî darbe yaşandı.

31 Mart 1964.

İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

31 Mart 1921.

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