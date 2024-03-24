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4 Bin 400 Yıllık Mumya Bulundu! 18 - 24 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

4 Bin 400 Yıllık Mumya Bulundu! 18 - 24 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 19:31

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Mısır'daki Keops piramidinde, 4 bin 400 yıllık bir mumya bulundu.

Mısır'daki Keops piramidinde, 4 bin 400 yıllık bir mumya bulundu.

18 Mart 1989.

İran Savaşı başladı.

İran Savaşı başladı.

19 Mart 2003.

Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi ama gezegen olduğu anlaşılmadı.

Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi ama gezegen olduğu anlaşılmadı.

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

20 Mart 1602.

Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

21 Mart 1590.

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Almanya'nın ilk düzenli Yahudi toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.

Almanya'nın ilk düzenli Yahudi toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.

Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında, Uhud Savaşı başladı.

Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında, Uhud Savaşı başladı.

23 Mart 635.

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisine kapak oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisine kapak oldu.

24 Mart 1923.

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