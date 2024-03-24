4 Bin 400 Yıllık Mumya Bulundu! 18 - 24 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
4 Bin 400 Yıllık Mumya Bulundu! 18 - 24 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Mısır'daki Keops piramidinde, 4 bin 400 yıllık bir mumya bulundu.
İran Savaşı başladı.
Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi ama gezegen olduğu anlaşılmadı.
Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.
Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.
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Almanya'nın ilk düzenli Yahudi toplama kampı olan Dachau Toplama Kampı kuruldu.
Arabistan'da Müslümanlarla Kureyşler arasında, Uhud Savaşı başladı.
Mustafa Kemal Atatürk, Time dergisine kapak oldu.
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