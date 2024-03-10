Kral Tut'un Mezarı Açıldı! 4 - 10 Mart Haftası Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Kral Tut'un Mezarı Açıldı! 4 - 10 Mart Haftası Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Kaynak: https://www.britannica.com
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.
Sovyet Başbakanı Joseph Stalin 74 yaşında öldü ve yerine Georgy Malenkov geçti.
Kral Tut'un mezarı açıldı.
Amerikalı boksör Cassius Clay, manevi akıl hocası Elijah Muhammed tarafından verilen Muhammed Ali adını aldı.
Amerikalı boksör Mike Tyson, James Smith'i 12'inci turda yendiğinde Dünya Boks Birliği (WBA) şampiyonluk kemerini alan en genç ağır siklet oldu.
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Marcus Aurelius Roma imparatoru oldu.
I. Adnan Menderes Hükûmeti istifa etti. Bir gün sonra II. Menderes Hükûmeti kuruldu; Hükûmet'te, üç yeni bakan görev alırken, altı bakan yer değiştirdi.
Amerikalı satranç ustası Bobby Fischer Chicago'da doğdu.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Ahmed Tevfik Paşa hükûmeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükûmeti kuruldu.
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