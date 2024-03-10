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Kral Tut'un Mezarı Açıldı! 4 - 10 Mart Haftası Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Kral Tut'un Mezarı Açıldı! 4 - 10 Mart Haftası Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 09:34

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Kaynak: https://www.britannica.com

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

4 Mart 1929.

Sovyet Başbakanı Joseph Stalin 74 yaşında öldü ve yerine Georgy Malenkov geçti.

Sovyet Başbakanı Joseph Stalin 74 yaşında öldü ve yerine Georgy Malenkov geçti.

5 Mart 1953.

Kral Tut'un mezarı açıldı.

Kral Tut'un mezarı açıldı.

6 Mart 1924.

Amerikalı boksör Cassius Clay, manevi akıl hocası Elijah Muhammed tarafından verilen Muhammed Ali adını aldı.

Amerikalı boksör Cassius Clay, manevi akıl hocası Elijah Muhammed tarafından verilen Muhammed Ali adını aldı.

6 Mart 1964.

Amerikalı boksör Mike Tyson, James Smith'i 12'inci turda yendiğinde Dünya Boks Birliği (WBA) şampiyonluk kemerini alan en genç ağır siklet oldu.

Amerikalı boksör Mike Tyson, James Smith'i 12'inci turda yendiğinde Dünya Boks Birliği (WBA) şampiyonluk kemerini alan en genç ağır siklet oldu.

7 Mart 1987.

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Marcus Aurelius Roma imparatoru oldu.

Marcus Aurelius Roma imparatoru oldu.

7 Mart 161.

I. Adnan Menderes Hükûmeti istifa etti. Bir gün sonra II. Menderes Hükûmeti kuruldu; Hükûmet'te, üç yeni bakan görev alırken, altı bakan yer değiştirdi.

I. Adnan Menderes Hükûmeti istifa etti. Bir gün sonra II. Menderes Hükûmeti kuruldu; Hükûmet'te, üç yeni bakan görev alırken, altı bakan yer değiştirdi.

8 Mart 1951.

Amerikalı satranç ustası Bobby Fischer Chicago'da doğdu.

Amerikalı satranç ustası Bobby Fischer Chicago'da doğdu.

9 Mart 1943.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Ahmed Tevfik Paşa hükûmeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükûmeti kuruldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Ahmed Tevfik Paşa hükûmeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükûmeti kuruldu.

10 Mart 1919.

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