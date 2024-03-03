Dünya Ticaret Merkezi'ne Saldırı Gerçekleşti! 26 Şubat - 3 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Dünya Ticaret Merkezi'ne Saldırı Gerçekleşti! 26 Şubat - 3 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Kaynak: https://www.britannica.com
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Napolyon sürüldüğü Elba adasından kaçtı!
New York'daki Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı gerçekleşti.
Şili'de 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi,
İsveç'in uluslararası alanda önde gelen başbakanı Olof Palme suikaste uğradı.
Mısır bağımsız bir ülke ilan edildi.
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Rüzgâr Gibi Geçti filmi 10 Oscar kazandı.
Yakışıklılığı ve pop şarkılarıyla tanınan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Stratford, Ontario'da doğdu.
Fas'ın bağımsızlığı ilan edildi.
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Ayastefanos Antlaşması imzalandı.
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