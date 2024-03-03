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Dünya Ticaret Merkezi'ne Saldırı Gerçekleşti! 26 Şubat - 3 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Dünya Ticaret Merkezi'ne Saldırı Gerçekleşti! 26 Şubat - 3 Mart Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 17:17

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Kaynak: https://www.britannica.com

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