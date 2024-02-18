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Çin, Vietnam'ı İşgal Etti! 12 - 18 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Çin, Vietnam'ı İşgal Etti! 12 - 18 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 18:16

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Hırsızlar Oslo'daki Ulusal Galeriye girdi ve Çığlık tablosunu çaldı.

Hırsızlar Oslo'daki Ulusal Galeriye girdi ve Çığlık tablosunu çaldı.

12 Şubat 1994.

Çin'in son imparatoru Puyi, Çin Devrimi'nin sonunda tahttan çekildi.

Çin'in son imparatoru Puyi, Çin Devrimi'nin sonunda tahttan çekildi.

12 Şubat 1912

Evrim teorisini doğal seleksiyonla geliştiren ingiliz doğa bilimci Charles Darwin doğdu.

Evrim teorisini doğal seleksiyonla geliştiren ingiliz doğa bilimci Charles Darwin doğdu.

12 Şubat 1809.

Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma'ya geldi.

Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma'ya geldi.

13 Şubat 1633.

Alexander Graham Bell telefon için patent başvurusunda bulundu.

Alexander Graham Bell telefon için patent başvurusunda bulundu.

14 Şubat 1876.

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Leon Spinks, Muhammed Ali'yi yenerek dünyanın ağır siklet boks şampiyonu oldu.

Leon Spinks, Muhammed Ali'yi yenerek dünyanın ağır siklet boks şampiyonu oldu.

15 Şubat 1978.

Küba'daki güç Fidel Castro tarafından ele geçirildi.

Küba'daki güç Fidel Castro tarafından ele geçirildi.

16 Şubat 1959.

Vietnam, Çin tarafından işgal edildi.

Vietnam, Çin tarafından işgal edildi.

17 Şubat 1979.

Plüton Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi.

Plüton Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi.

18 Şubat 1930.

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