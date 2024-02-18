Çin, Vietnam'ı İşgal Etti! 12 - 18 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Çin, Vietnam'ı İşgal Etti! 12 - 18 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Hırsızlar Oslo'daki Ulusal Galeriye girdi ve Çığlık tablosunu çaldı.
Çin'in son imparatoru Puyi, Çin Devrimi'nin sonunda tahttan çekildi.
Evrim teorisini doğal seleksiyonla geliştiren ingiliz doğa bilimci Charles Darwin doğdu.
Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma'ya geldi.
Alexander Graham Bell telefon için patent başvurusunda bulundu.
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Leon Spinks, Muhammed Ali'yi yenerek dünyanın ağır siklet boks şampiyonu oldu.
Küba'daki güç Fidel Castro tarafından ele geçirildi.
Vietnam, Çin tarafından işgal edildi.
Plüton Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi.
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