Japonya Savaşı Kaybetti! 5 - 11 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Japonya Savaşı Kaybetti! 5 - 11 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Roma ile Kartaca arasındaki üç savaşın sonuncusu olan Üçüncü Pön Savaşı sona erdi.
Neslinin en iyi forvetlerinden biri olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Funchal şehrinde doğdu.
II. Elizabeth, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı tahtına çıktı.
Spacex'in Falcon Heavy roketi ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi; Gemide Spacex'in kurucusu Elon Musk'a ait bir Tesla otomobili vardı.
Bob Marley doğdu.
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Animasyon filmi Pinokyo dünya prömiyerini yaptı ve parlak animasyonu ve ilgi çekici hikayesiyle tanınan Disney'in en sevilen klasiklerinden biri oldu.
1950'lerin şaşkın, huzursuz ve idealist gençliğinin sembolü haline gelen Amerikalı aktör James Dean doğdu.
Guadalcanal Savaşı, Müttefiklerin Japonya'ya karşı kazandığı zaferle sona erdi.
1996'da, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, IBM tarafından inşa edilen bir bilgisayar olan Deep Blue'ya karşı altı turluk bir maça başladı.
Friends dizisinden tanıdığımız Jennifer Aniston doğdu.
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Whitney Houston öldü.
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