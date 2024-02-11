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Japonya Savaşı Kaybetti! 5 - 11 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Japonya Savaşı Kaybetti! 5 - 11 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 17:31

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Roma ile Kartaca arasındaki üç savaşın sonuncusu olan Üçüncü Pön Savaşı sona erdi.

Roma ile Kartaca arasındaki üç savaşın sonuncusu olan Üçüncü Pön Savaşı sona erdi.

5 Şubat M.Ö. 146.

Neslinin en iyi forvetlerinden biri olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Funchal şehrinde doğdu.

Neslinin en iyi forvetlerinden biri olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Funchal şehrinde doğdu.

5 Şubat 1985.

II. Elizabeth, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı tahtına çıktı.

II. Elizabeth, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı tahtına çıktı.

6 Şubat 1952.

Spacex'in Falcon Heavy roketi ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi; Gemide Spacex'in kurucusu Elon Musk'a ait bir Tesla otomobili vardı.

Spacex'in Falcon Heavy roketi ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi; Gemide Spacex'in kurucusu Elon Musk'a ait bir Tesla otomobili vardı.

6 Şubat 2018.

Bob Marley doğdu.

Bob Marley doğdu.

6 Şubat 1945.

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Animasyon filmi Pinokyo dünya prömiyerini yaptı ve parlak animasyonu ve ilgi çekici hikayesiyle tanınan Disney'in en sevilen klasiklerinden biri oldu.

Animasyon filmi Pinokyo dünya prömiyerini yaptı ve parlak animasyonu ve ilgi çekici hikayesiyle tanınan Disney'in en sevilen klasiklerinden biri oldu.

7 Şubat 1940.

1950'lerin şaşkın, huzursuz ve idealist gençliğinin sembolü haline gelen Amerikalı aktör James Dean doğdu.

1950'lerin şaşkın, huzursuz ve idealist gençliğinin sembolü haline gelen Amerikalı aktör James Dean doğdu.

8 Şubat 1931.

Guadalcanal Savaşı, Müttefiklerin Japonya'ya karşı kazandığı zaferle sona erdi.

Guadalcanal Savaşı, Müttefiklerin Japonya'ya karşı kazandığı zaferle sona erdi.

9 Şubat 1943.

1996'da, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, IBM tarafından inşa edilen bir bilgisayar olan Deep Blue'ya karşı altı turluk bir maça başladı.

1996'da, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, IBM tarafından inşa edilen bir bilgisayar olan Deep Blue'ya karşı altı turluk bir maça başladı.

Kasparov 4-2 galibiyet aldı ama ertesi yıl Deep Blue rövanş maçını kazandı.

10 Şubat 1996.

Friends dizisinden tanıdığımız Jennifer Aniston doğdu.

Friends dizisinden tanıdığımız Jennifer Aniston doğdu.

11 Şubat 1969.

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Whitney Houston öldü.

Whitney Houston öldü.

11 Şubat 2012.

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