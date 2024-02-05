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Fransa Köleliği Yasakladı! 29 Ocak - 4 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Fransa Köleliği Yasakladı! 29 Ocak - 4 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 21:06

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.

Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.

29 Ocak 1944.

Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yendi.

Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yendi.

30 Ocak 1931.

Gandhi suikaste uğradı.

Gandhi suikaste uğradı.

30 Ocak 1948.

Birleşik Krallık, ülkenin “Brexit" e oy vermesinden üç yıldan fazla bir süre sonra Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı.

Birleşik Krallık, ülkenin “Brexit" e oy vermesinden üç yıldan fazla bir süre sonra Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı.

31 Ocak 2020.

Uzay mekiği Columbia patladı ve içerisindeki 7 kişi öldü.

Uzay mekiği Columbia patladı ve içerisindeki 7 kişi öldü.

1 Şubat 2003.

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İlk yalan makinesi, Leonarde Keeler tarafından denendi.

İlk yalan makinesi, Leonarde Keeler tarafından denendi.

2 Şubat 1935.

Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.

Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.

3 Şubat 1930.

George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.

George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.

4 Şubat 1789.

Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.

Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.

4 Şubat 1794.

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