Fransa Köleliği Yasakladı! 29 Ocak - 4 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Fransa Köleliği Yasakladı! 29 Ocak - 4 Şubat Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi.
Boksör Küçük Kemal, Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yendi.
Gandhi suikaste uğradı.
Birleşik Krallık, ülkenin “Brexit" e oy vermesinden üç yıldan fazla bir süre sonra Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı.
Uzay mekiği Columbia patladı ve içerisindeki 7 kişi öldü.
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İlk yalan makinesi, Leonarde Keeler tarafından denendi.
Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.
George Washington, ABD'nin ilk Başkanı seçildi.
Fransa, tüm sömürgelerinde köleliği yasakladı.
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