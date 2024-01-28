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Uzay Mekiği Patladı! Tarihte 22 - 28 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Uzay Mekiği Patladı! Tarihte 22 - 28 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 02:08

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.

İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.

22 Ocak 1932.

Şili'de Hükûmet bir askeri darbeyle devrildi.

Şili'de Hükûmet bir askeri darbeyle devrildi.

23 Ocak 1925.

Opportunity'nin Mars'a inişi gerçekleşti!

Opportunity'nin Mars'a inişi gerçekleşti!

24 Ocak 2004.

İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.

İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.

24 Ocak 1679.

Utrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.

Utrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.

25 Ocak 1579.

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Los Angeles Lakers ile beş NBA şampiyonluğu kazanarak sporun en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Amerikalı basketbolcu Kobe Bryant, 41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Los Angeles Lakers ile beş NBA şampiyonluğu kazanarak sporun en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Amerikalı basketbolcu Kobe Bryant, 41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26 Ocak 2020.

Televizyon icat edildi.

Televizyon icat edildi.

26 Ocak 1926.

Vietnam Savaşı sona erdi.

Vietnam Savaşı sona erdi.

27 Ocak 1973.

1986'da bu gün, ABD uzay mekiği Challenger, Florida'dan kalkıştan 73 saniye sonra patladı ve uzayda seyahat eden ilk Amerikalı sivil olarak seçilen bir öğretmen de dahil olmak üzere gemideki yedi kişiyi öldürdü.

1986'da bu gün, ABD uzay mekiği Challenger, Florida'dan kalkıştan 73 saniye sonra patladı ve uzayda seyahat eden ilk Amerikalı sivil olarak seçilen bir öğretmen de dahil olmak üzere gemideki yedi kişiyi öldürdü.

28 Ocak 1986.

Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu, Kahire'ye girdi.

Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu, Kahire'ye girdi.

28 Ocak 1517.

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