Uzay Mekiği Patladı! Tarihte 22 - 28 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Uzay Mekiği Patladı! Tarihte 22 - 28 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar tarafından Yerebatan Camii'nde okundu.
Şili'de Hükûmet bir askeri darbeyle devrildi.
Opportunity'nin Mars'a inişi gerçekleşti!
İngiltere Kralı II. Charles parlamentoyu feshetti.
Utrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Los Angeles Lakers ile beş NBA şampiyonluğu kazanarak sporun en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Amerikalı basketbolcu Kobe Bryant, 41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Televizyon icat edildi.
Vietnam Savaşı sona erdi.
1986'da bu gün, ABD uzay mekiği Challenger, Florida'dan kalkıştan 73 saniye sonra patladı ve uzayda seyahat eden ilk Amerikalı sivil olarak seçilen bir öğretmen de dahil olmak üzere gemideki yedi kişiyi öldürdü.
Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu, Kahire'ye girdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın