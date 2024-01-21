Çırağan Sarayı Yandı! Tarihte 15 - 21 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Çırağan Sarayı Yandı! Tarihte 15 - 21 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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British Müzesi topluma kapılarını açtı.
Körfez Savaşı başladı!
Dünyanın en genç satranç ustalarından birisi olmuş Bobby Fischer 64 yaşında hayatını kaybetti.
Harald V, Norveç kralı oldu.
Paris Barış Konferansı açıldı.
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Çırağan Sarayı yandı!
Baracak Obama Amerika'nın ilk siyahi başkanı oldu.
"İlk İngiliz parlamentosu toplandı."
Rodos, Osmanlı tarafından ele geçirildi.
Vatan haini olarak tutuklanan Fransız kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.
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