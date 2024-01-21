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Çırağan Sarayı Yandı! Tarihte 15 - 21 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Çırağan Sarayı Yandı! Tarihte 15 - 21 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 21:16

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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British Müzesi topluma kapılarını açtı.

British Müzesi topluma kapılarını açtı.

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Körfez Savaşı başladı!

Körfez Savaşı başladı!

16 Ocak 1991.

Dünyanın en genç satranç ustalarından birisi olmuş Bobby Fischer 64 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en genç satranç ustalarından birisi olmuş Bobby Fischer 64 yaşında hayatını kaybetti.

17 Ocak 2008.

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Paris Barış Konferansı açıldı.

Paris Barış Konferansı açıldı.

18 Ocak 1919.

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Çırağan Sarayı yandı!

Çırağan Sarayı yandı!

19 Ocak 1910.

Baracak Obama Amerika'nın ilk siyahi başkanı oldu.

Baracak Obama Amerika'nın ilk siyahi başkanı oldu.

20 Ocak 2009.

"İlk İngiliz parlamentosu toplandı."

"İlk İngiliz parlamentosu toplandı."

20 Ocak 1265.

Rodos, Osmanlı tarafından ele geçirildi.

Rodos, Osmanlı tarafından ele geçirildi.

21 Ocak 1521.

Vatan haini olarak tutuklanan Fransız kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

Vatan haini olarak tutuklanan Fransız kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

21 Ocak 1793.

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