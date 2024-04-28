"Yuvayı Dişi Kuş Yapar" Sözünün Sonuna Kadar Gerçek Olduğunun 15 Kanıtı
"Yuvayı Dişi Kuş Yapar" Sözünün Sonuna Kadar Gerçek Olduğunun 15 Kanıtı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Konu bir eve bakmak olduğunda kadınların gerçekten büyük bir yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz. Bugünkü içeriğimizde, partnerleri ile beraber yaşamaya başladıktan sonra evleri ve hayatları tamamiyle değişmiş 15 kişiye bakacağız. Sizin de benzer maddeler aklınıza geliyorsa lütfen bizimle paylaşın.
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1. "1 hafta yetecek alışveriş ürünleri almak yerine fazlasını alıyor ve stok yapıyoruz."
2. "Partnerimle tanıştıktan sonra karton kutuları bir masa olarak kullanmayı bıraktım."
3. "Evimize bitkiler geldi ve ayrıca bir sürü kokulu mum!"
4. "Eşim benimle yaşamaya başlamadan önce evim oldukça modern ve minimal bir görüntüye sahipti."
5. "Her yer yastık dolu. Koltukta bile en az 6 yastık duruyor..."
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6. "Kıyafetlerime nasıl bakmam gerektiğini ve giyilmemesi gereken hale geldiklerini nasıl anlayabileceğimi öğretti."
7. "Diş fırçamı koyabileceğim gerçek bir kutu aldı."
8. "Artık çiçek desenli yorganlarımız var."
9. "Artık her tatil sezonumuz için bir dünya süsümüz var..."
10. "Giriş kapısının hemen yanına anahtarlarımızı bırakabileceğimiz bir kutu koydu ve gerçekten hayatı daha kolay hale getirdiğini söylemem lazım."
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11. "Çöpümüzü koyduğumuzda kokmasın diye bir kapak aldı."
12. "Evimiz çorap dolu. Dolabımızda inanamayacağınız kadar fazla çorap var ve her geçen gün sayıları artmaya devam ediyor."
13. "Karımla yaşamaya başladıktan sonra artık cilt bakımının önemini ve nasıl yapılması gerektiğini çok daha iyi biliyorum!"
14. "Sürekli banyo giderini tıkayan saç birikintileri temizlemem gerekiyor."
15. "Duvarlarımızda el yazısı ile yazılmış birçok motivasyonal yazılar asılı."
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