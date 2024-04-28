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"Yuvayı Dişi Kuş Yapar" Sözünün Sonuna Kadar Gerçek Olduğunun 15 Kanıtı

"Yuvayı Dişi Kuş Yapar" Sözünün Sonuna Kadar Gerçek Olduğunun 15 Kanıtı

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 10:01

Konu bir eve bakmak olduğunda kadınların gerçekten büyük bir yeteneğe sahip olduğunu biliyoruz. Bugünkü içeriğimizde, partnerleri ile beraber yaşamaya başladıktan sonra evleri ve hayatları tamamiyle değişmiş 15 kişiye bakacağız. Sizin de benzer maddeler aklınıza geliyorsa lütfen bizimle paylaşın.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "1 hafta yetecek alışveriş ürünleri almak yerine fazlasını alıyor ve stok yapıyoruz."

1. "1 hafta yetecek alışveriş ürünleri almak yerine fazlasını alıyor ve stok yapıyoruz."

'Hem fiyat açısından avantajlı oluyor hem de sürekli markete gitmemiz gerekmiyor.'

2. "Partnerimle tanıştıktan sonra karton kutuları bir masa olarak kullanmayı bıraktım."

2. "Partnerimle tanıştıktan sonra karton kutuları bir masa olarak kullanmayı bıraktım."
imgur.com

3. "Evimize bitkiler geldi ve ayrıca bir sürü kokulu mum!"

3. "Evimize bitkiler geldi ve ayrıca bir sürü kokulu mum!"

'Açıkcası hoşuma gitmiyor diyemem.'

4. "Eşim benimle yaşamaya başlamadan önce evim oldukça modern ve minimal bir görüntüye sahipti."

4. "Eşim benimle yaşamaya başlamadan önce evim oldukça modern ve minimal bir görüntüye sahipti."

'Bugün, aynı renkte olan duvarım yok ve her taraf renk dolu.'

5. "Her yer yastık dolu. Koltukta bile en az 6 yastık duruyor..."

5. "Her yer yastık dolu. Koltukta bile en az 6 yastık duruyor..."
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6. "Kıyafetlerime nasıl bakmam gerektiğini ve giyilmemesi gereken hale geldiklerini nasıl anlayabileceğimi öğretti."

6. "Kıyafetlerime nasıl bakmam gerektiğini ve giyilmemesi gereken hale geldiklerini nasıl anlayabileceğimi öğretti."

'Artık çok daha hoş giyiniyorum!'

7. "Diş fırçamı koyabileceğim gerçek bir kutu aldı."

7. "Diş fırçamı koyabileceğim gerçek bir kutu aldı."

'Ondan önce boş plastik bir bardak kullanıyordum...'

8. "Artık çiçek desenli yorganlarımız var."

8. "Artık çiçek desenli yorganlarımız var."

'Farkındaysanız yorganlarımız dedim çünkü birden fazla var.'

9. "Artık her tatil sezonumuz için bir dünya süsümüz var..."

9. "Artık her tatil sezonumuz için bir dünya süsümüz var..."

10. "Giriş kapısının hemen yanına anahtarlarımızı bırakabileceğimiz bir kutu koydu ve gerçekten hayatı daha kolay hale getirdiğini söylemem lazım."

10. "Giriş kapısının hemen yanına anahtarlarımızı bırakabileceğimiz bir kutu koydu ve gerçekten hayatı daha kolay hale getirdiğini söylemem lazım."
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11. "Çöpümüzü koyduğumuzda kokmasın diye bir kapak aldı."

11. "Çöpümüzü koyduğumuzda kokmasın diye bir kapak aldı."

'Önceden evin bu kadar koktuğunun farkında değildim.'

12. "Evimiz çorap dolu. Dolabımızda inanamayacağınız kadar fazla çorap var ve her geçen gün sayıları artmaya devam ediyor."

12. "Evimiz çorap dolu. Dolabımızda inanamayacağınız kadar fazla çorap var ve her geçen gün sayıları artmaya devam ediyor."

13. "Karımla yaşamaya başladıktan sonra artık cilt bakımının önemini ve nasıl yapılması gerektiğini çok daha iyi biliyorum!"

14. "Sürekli banyo giderini tıkayan saç birikintileri temizlemem gerekiyor."

14. "Sürekli banyo giderini tıkayan saç birikintileri temizlemem gerekiyor."

'Ama getirdiği diğer şeyleri sayarsak bence adil bir fedakarlık.'

15. "Duvarlarımızda el yazısı ile yazılmış birçok motivasyonal yazılar asılı."

15. "Duvarlarımızda el yazısı ile yazılmış birçok motivasyonal yazılar asılı."

'Hoşuma gitmiyor diyemem açıkcası.'

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