Ardışık Acılar ve Sinir Sistemimiz

Kulağınıza batabilir ancak beynimiz normallerle iyileşir. Rutinlerle yarasını sarar. Sosyallikle eski haline düşman olmamayı öğrenir. Özetle, ardı ardına çaresiz ve korku üreten haberlere maruz kalanlar olarak dağılmamayı ve sosyal bağlarımıza sarılmayı öğreneceğiz. Dostlarınızı arayın, duygularınızı paylaşın. Normale yakın rutinlerinizden utanmayın. Elbette hem çok ağlayıp hem de sevdiğimiz bir filmi izlememizde bir sorun yok. Sıkışmış sinir sistemi yükselen kaygıyı öfkeyle açık edebilir. Böyle zamanlarda bedeni desteklemek, mesela koşmak, zıplamak, sesli şarkı söylemek ve 35 dakikadan fazla yürümek çok iyi gelebilir. Kilit sorumuz şu olsun, şimdi ve burada neye ihtiyacım var? Uyarılmış sinir sistemi çabuk yorgun düşecektir. Mutlaka kısa uyku araları vermek, daha uzun uyumak hormonel bir destek kiti yaratacaktır.

Biraz duyarsızlaşma beynin sigortasıdır, buna da öfkelenmeyin artık. Öfke zarara yol açmayınca zararda değilizdir. Bilakis, kontrol edemeyeceğimiz olaylar çok acı verse de, beynin nöroplastitesiyle nasıl hayata esnek bir yolla bağlandığını minnetle izlemelisiniz. Bu tam bir mucize.

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