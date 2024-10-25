Ardışık Acılar ve Sinir Sistemimiz
TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısını lanetliyoruz. TUSAŞ, savunma sanayiinin önde gelen kurumlarından ve Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi ve sürecin diğer aşamalarını sürdürüyor. Savunma sanayiine güç veren ve milletine adanmış bu önemli kurumun eskisinden daha güçlü yoluna devam edeceğine inancımız tam.
Son zamanlarda ardışık ve zorlayıcı olaylarla oldukça kaygılı ve yorgunuz. Her gün bir yenisi eklenen kritik olaylar karşısında güvende hissedememek veya yoğun kaygı duymak anormal duruma verdiğimiz normal tepkilerden. Acı veren olayların biri bitmeden biri gündemi zorlarken sinir sistemlerimiz de bundan nasibini alıyor. Çoğumuz sabırsız, gergin ve endişeli görünüyor olabiliriz.
İşte, okulda, aile içinde saldırgan, kaba ve öç almaya kurulmuş sinir sistemlerimizin dengelenmesi için önce kendimizle bağlantıya geçmeyi öğrenmeliyiz.
Çaresizlik toplumsal bir paranoya mı? Polyvagal tonlar
Evet veya hayır. Sinir sistemlerimiz bir tehdit algıladığında tehdide karşı savaşır veya kaçar. Baş edebileceğimizden büyük tehditler içinse genellikle boyun eğeriz. Bazen de dona kalma dediğimiz ve genellikle sosyal ve psikolojik çözülmeyle dengelenen bir hal olur. Haberlere bakmamak, çok fazla izlemek veya sürekli konuyla ilgili reels kaydırmak, acı veren konudan bir an bile uzaklaşamamak disregule olduğumuzu yeterince açıklıyor. Çocukların ve hatta çoğu yetişkinin uykuya geçişi oldukça bozulmuş olabilir. Çaresiz hissetmek ve buna karşı sınırlı bir güce sahip olduğumuzu reddetmek birbirini maskeliyor, biri varsa biri yok adeta. Oysa tehdit varken ikisi de tam orada.