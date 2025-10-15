onedio
Aracın Ön Koltuğunda Oturmanın Getirdiği 10 Ayrıcalık ve Sorumluluk

Liz Lemon
15.10.2025 - 15:05

Aracın ön koltuğu, öyle sıradan bir yer değil tam anlamıyla bir VIP bölümü aslında! Hem yolculuğun keyfini en çok çıkarabileceğin hem de en büyük sorumlulukların yüklendiği yerdir. Bu ayrıcalıklı koltuğun insana yüklediği eğlenceli ama ciddi sorumluluklara birlikte bakalım!

1. Müzik listesinin kontrolü sizde olduğunda yolculuğun ruhunu siz belirlersiniz.

Şoförün dikkatini dağıtmadan doğru şarkıyı seçmek, yolculuğun tüm havasını değiştirir. Yanlış bir seçim yaparsanız arka koltuktan homurdanmalar duyabilirsiniz. Ama doğru listeyi açtığınızda yol, resmen bir festival tadında geçer. Ses seviyesini ayarlamak bile sizin elinizdedir.

2. Navigasyonu siz yönettiğinizde aracın gideceği yol tamamen size bağlıdır.

“300 metrede sağa dön” uyarısını zamanında söylemezseniz, arabada ciddi krizler yaşanacaktır. Yanlış yönlendirme yüzünden ekstra 20 km gitmek hiç hoş değil sonuçta. Şoförün size duyduğu güven çok büyüktür, çünkü gözleri yolda ama kulağı sizdedir. Hızlı refleksleriniz ve net komutlarınız sayesinde yolculuğun kaderi değişir.

3. Şoförün uyanık kalmasını sağlamak için enerjinizle ona moral vermek zorundasınız.

Uzun yollarda şoförün enerjisi düşerse devreye siz girersiniz. Onu eğlenceli muhabbetlerle diri tutmak sizin işinizdir. Gerekirse yüksek sesle şarkı söylersiniz, gerekirse komik anılar anlatırsınız. Çünkü siz sıkılırsanız, şoför de sıkılır. Siz enerjik olduğunuzda ise yol çok daha keyifli ve hızlı geçer.

4. Atıştırmalıkları adil ve zamanında dağıtarak herkesin karnını doyurmak sizin göreviniz olur.

Arabadaki cipsin, çikolatanın, çekirdeğin baş sorumlusu sizsiniz. Arkadan gelen su versene talepleri size yönelir. Doğru kişiye doğru anda atıştırmalık ulaştırmak ciddi bir beceri gerektirir. Bir nevi arabada mini bir kabin memuru rolü üstlenmiş olursunuz. Eliniz hızlı değilse kriz çıkar, hızlıysanız kahraman olursunuz.

5. En güzel manzaraları siz gördüğünüz için fotoğraf çekme sorumluluğu da size kalır.

Arka koltuktakiler sadece başlarını uzatıp manzaraya bakarken siz full panoramik keyfin tadını çıkarırsınız. Bu ayrıcalıkla birlikte en iyi kareyi yakalayan kişi olma sorumluluğu da size yüklenir. Yolun en güzel anlarını ölümsüzleştirmek için telefonunuza sarılmak sizin görevinizdir. Instagram’da yolculuk story’lerini atma hakkı da öncelikle sizindir.

6. Şoförle gizli bir ittifak kurarak yolculuğun diplomatı haline gelirsiniz.

Arka koltukta kavga çıkar, müzik konusunda tartışma olur ve şoförün sözcüsü siz olursunuz. Şoför biri şunu söylesin artık diye düşündüğünde gözleri size kayar. Siz de ortamı sakinleştiren, dengeyi sağlayan kişi olursunuz.

7. Klimayı siz yönettiğinizde arabadaki herkesin konforu sizin elinize bakar.

Üşüyen olur, sıcak basar, terleyen çıkar… Herkesin derdi size gelir. Doğru ayarı yapmak ciddi bir sanattır çünkü bir taraf üşürken diğer taraf pişebilir. Burada herkesi mutlu etmek diplomatik bir yetenek ister. Büyük güç büyük sorumluluk getirir zira klimayı yanlış ayarlarsanız yolculuğun tadı kaçar.

8. Şoförün anlattığı tüm hikayeleri dinleyerek onun yol psikoloğu olursunuz.

Yolda şoför konuşmak isterse sizden kaçış yoktur. Çocukluk anıları, iş dedikoduları, eski sevgili hikayeleri… Hepsini ilk siz dinlersiniz. Dinlerken onay vermek, arada sorular sormak ve dikkatli görünmek de gerekir tabii ki. Çünkü şoför için yol sohbetleri en az direksiyon kadar önemlidir.

9. Arka koltuktakiler tartıştığında hakemlik yaparak ortamı sakinleştirmek sizin işinizdir.

Arka koltukta yer kavgaları başladığında şoförün dikkati dağılmasın diye müdahale sizden beklenir. Çözümler üretmek tamamen sizin işinizdir. Siz olmazsanız tartışma uzar, şoför de sinirlenir. Yani yolculuğun hakemliğini yapmak da ön koltuğun ayrıcalıklı görevlerinden biri!

10. Enerjinizle arabadaki havayı belirlediğiniz için yolculuğun yönetmeni bir nevi siz olursunuz.

Siz eğlenceliyseniz, yol keyifli geçer. Siz suskun ve sıkıcıysanız, yolculuk bitmek bilmez. Ön koltuğun en büyük gücü, atmosferi şekillendirmek.  Enerjinizle arabadaki herkesin modunu yükseltirsiniz.

2019 yılından bu yana da Onedio'da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum.
