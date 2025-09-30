Aracın Bagajına Mutlaka Atılması Gereken 12 Seyahat Kurtarıcısı
Uzun yola çıkmadan önce çoğu kişi aklına gelenleri alelacele valize atıp, bazı küçük şeyleri unutuyor. İşte o küçük ama lazım eşyalar var ya, yolda insanın hayatını kurtarıyor. Bir anda yağmur bastırıyor, telefonun şarjı bitiyor ya da arabada minik bir aksilik yaşanıyor… O an bagajdan çıkan o kurtarıcı eşya sayesinde yolculuğunuz kabus değil keyfe dönüşüyor. İşte aracın bagajında mutlaka bulunması gereken 12 hayat kurtarıcı:
1. İlk yardım çantası.
2. Taşınabilir şarj cihazı (powerbank).
3. Su şişeleri.
4. Atıştırmalık yiyecekler.
5. Battaniye veya ince örtü.
6. Yedek kıyafet.
7. El feneri.
8. Temizlik malzemeleri (ıslak mendil, peçete).
9. Harita veya offline navigasyon.
10. Küçük tamir kiti.
11. Güneş gözlüğü ve güneş kremi.
12. Çöp poşeti.
