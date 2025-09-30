onedio
Aracın Bagajına Mutlaka Atılması Gereken 12 Seyahat Kurtarıcısı

30.09.2025 - 15:04

Uzun yola çıkmadan önce çoğu kişi aklına gelenleri alelacele valize atıp, bazı küçük şeyleri unutuyor. İşte o küçük ama lazım eşyalar var ya, yolda insanın hayatını kurtarıyor. Bir anda yağmur bastırıyor, telefonun şarjı bitiyor ya da arabada minik bir aksilik yaşanıyor… O an bagajdan çıkan o kurtarıcı eşya sayesinde yolculuğunuz kabus değil keyfe dönüşüyor. İşte aracın bagajında mutlaka bulunması gereken 12 hayat kurtarıcı:

1. İlk yardım çantası.

Hiç ihtiyaç duyulmaması en güzel senaryo ama olası küçük kazalarda ya da basit yaralanmalarda elinizin altında ilk yardım çantası olması çok önemli. İçinde yara bandı, gazlı bez, makas ve antiseptik gibi temel malzemeler mutlaka bulunsun.

2. Taşınabilir şarj cihazı (powerbank).

Yolda telefonun şarjının bitmesi, özellikle navigasyon kullanıyorsanız tam bir kabus. Güçlü bir powerbank, en kritik anlarda hayat kurtarıyor.

3. Su şişeleri.

Seyahat sırasında susuz kalmak hem konforu düşürür hem de sağlığı zorlar. Bagajda birkaç yedek şişe su bulundurmak, hem molalarda hem de acil durumlarda altın değerinde olur.

4. Atıştırmalık yiyecekler.

Uzun yolun ortasında canınız bir şeyler çektiğinde veya beklenmedik bir şekilde trafikle karşılaştığınızda çantanızdaki bisküvi, kuruyemiş ya da kraker size ilaç gibi gelir.

5. Battaniye veya ince örtü.

Yolda bir mola verdiğinizde serin havayla karşılaşabilirsiniz. Bagajda bulunacak bir battaniye, hem gece yolculuklarında hem de açık havada dinlenirken konfor sağlar.

6. Yedek kıyafet.

Yolda bir şey dökülebilir, yağmur bastırabilir ya da planlar değişip geceyi farklı bir yerde geçirmeniz gerekebilir. Bagajda temiz bir tişört, çorap ve ince mont bulundurmak her zaman iyi fikirdir.

7. El feneri.

Arabanız gece vakti sorun çıkardığında ya da kamp gibi mola noktalarında ışığa ihtiyacınız olduğunda el feneri adeta hayat kurtarır. Küçük ama etkisi büyük bir detay.

8. Temizlik malzemeleri (ıslak mendil, peçete).

Yolda dökülen kahve, kirlenen eller ya da ani bir ihtiyaç… Islak mendil ve peçete olmadan yolculuk düşünülmez.

9. Harita veya offline navigasyon.

Telefon çekmediğinde ya da internet olmadığında eski usul bir harita veya offline kayıtlı rota altın değerindedir. Özellikle kırsal bölgelerde büyük kolaylık sağlar.

10. Küçük tamir kiti.

Bijon anahtarı, yedek ampul, kriko gibi temel malzemeler yolda kalma ihtimalinizi azaltır. Hemen çözülebilecek bir sorunda saatlerce beklemezsiniz.

11. Güneş gözlüğü ve güneş kremi.

Uzun yolun en büyük düşmanı göz alıcı güneştir. Direksiyon başında görüşünüzü engelleyen güneş ışığına karşı gözlük şart. Ayrıca mola verdiğinizde güneş kremi sürmek de yanmamak için birebir.

12. Çöp poşeti.

Küçük ama çok işlevsel. Atıştırmalık paketlerini, şişeleri ya da peçeteleri bir poşete atarak hem arabayı hem de doğayı tertemiz tutabilirsiniz.

