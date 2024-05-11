Annen Hangi Ünlü Karaktere Benziyor?
Annen Hangi Ünlü Karaktere Benziyor?
Her anne bir süper kahraman gibi, eşsiz bir karaktere sahiptir. Peki ya senin annen hangi ünlü karaktere benziyor?
Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Annen günlük hayatında hangi renkleri tercih eder?
2. Peki ya annen için hangisi keyifli bir akşamdır?
3. Hangi tür film veya dizileri sever?
4. Annen hangi aktivitelerden hoşlanır?
5. Bir arkadaş grubuyla dışarı çıktığında ne yapmayı tercih eder?
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