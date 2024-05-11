Senin annen gerçek bir Mrs. Hudson gibi! Her zaman sıcak gülümsemesi ve içten tavrıyla etrafına neşe saçan bir kadın. Evinizin kalbi olan, her zaman sıcacık bir kucak ve içten bir gülümsemeyle karşılayan biri. Evinize huzur ve sıcaklık getiren, herkesin kendini özel hissetmesini sağlayan bir karakter. İnsanlara yardım etmekten ve sevdiklerine destek olmaktan büyük keyif alan bir anneye sahipsin. Sadece bir ev sahibesi değil aynı zamanda dost, danışman ve güçlü bir destek kaynağı. Her zaman ihtiyacınız olduğunda yanınızda olan, sevgiyle saran bir anne. Evinizin ve kalbinizin vazgeçilmez bir parçası olan annen, gerçek bir hazine!