Senin annen gerçek bir Catelyn Stark gibi! Güçlü, bilge ve koruyucu bir ruha sahip. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen, sevdiklerini her şeyin üzerinde tutan bir kadın. Hayatın getirdiği zorluklara karşı direnen, kendi yolunu çizen ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyen bir anneye sahipsin. Cesaret dolu adımlarla ilerlerken, her zaman içindeki adalet duygusunu koruyan biri. Hayatın getirdiği sınavlara gözlerini kapatmadan, her zaman dimdik ayakta duran bir karakter. Annelik duygusuyla dolu, sevdiklerini korumak için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmeyen bir anne...Tıpkı Catelyn gibi annen de kendi hayatının kahramanı, kendi hikayesinin yazıcısı. Her daim özgür ruhunu koruyan, dünyaya kendi izini bırakan biri!