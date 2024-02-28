"Anne Çiçekleri" Üzerine Özlem Çetinkaya ile Söyleşi

Kitap elime kasvetli bir cumartesi öğleden sonrasında geçti. Bu havada yapılacak en güzel şey koltuğumda ayaklarımı uzatıp, üzerinde buharı tüten kahvemin kokusuyla kendimi kitaplara gömmek olur. Dışarıda ince bir yağmur, evin sessizliğini cama vuran yağmur damlaları bozarken, yağmurun sesine kahve kokusu eşlik ediyordu. Ben de aldım elime kitabı, başladım Anne Çiçekleri’ni okumaya…

Yazar Özlem Çetinkaya’nın 6. kitabı ve 2. romanı olan Anne Çiçekleri, Düşbaz Kitaplar’dan çıkmış. Sosyoloji okuyarak toplumu ve insanı anlamakla başlamış yazı merakı. Derken otel işletmeciliğiyle de insanları gözleme fırsatı bulmuş Özlem Çetinkaya.

Anne Çiçekleri çok sarsıcı bir kitap. Her kalbin kaldıramayacağı, ağırlığının altında ezilebileceğiniz bir roman. Kitap hakkında çok da bilgi verip sonu bozmadan genel hatlarıyla ilgili aklıma takılanları sordum Özlem Çetinkaya’ya.