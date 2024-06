Anne-Babasından Kopamayan Narsist ve Evliliğe Zararı

Bu kordon, bireyin evlilik sonrası yeni kurduğu aileden ziyade, kendi ailesine bağlı kalmasına neden olur. Bu durumu daha iyi anlatmak için şu metaforu kullanabiliriz: Bir gemi, limana demirlemiş durumda ve hareket etmek istiyor, ancak görünmez bir halat onu limana bağlı tutuyor. Gemi ne kadar güçlü olursa olsun, bu halat kopmadığı sürece özgürce hareket edemez.

Bir denizci düşünelim, güçlü ve sağlam bir gemisi var. Bu gemi, denizlerin dalgalı ve zorlu sularında yol almak üzere tasarlanmış. Ancak gemi, limana bağlı görünmez bir halatla sabitlenmiş durumda. Denizci, gemiyi açık denizlere çıkarmak istiyor, macera dolu bir yolculuğa çıkma hayali kuruyor. Ancak, görünmez halat gemiyi limanda tutuyor ve denizci, gemiyi bir türlü hareket ettiremiyor. Bu halat, denizcinin özgürlüğünü kısıtlıyor, geminin potansiyelini gerçekleştirmesine engel oluyor.

Narsist birey de tıpkı bu denizci gibi, evlilikle birlikte yeni bir hayat kurmak, eşine ve ailesine odaklanmak istiyor. Ancak anne ve babasıyla olan güçlü bağı, bireyin bu yeni hayata tam anlamıyla adapte olmasına engel oluyor. Görünmez kordon, bireyin ebeveynlerinden bağımsız hareket etmesini zorlaştırıyor.

Gemi ve liman arasındaki bağ

Gemi ve liman arasındaki bu görünmez halat, denizcinin her hareketini kontrol eder. Denizci, her ne kadar gemisini denizlere açmak istese de, halat onu sürekli olarak limana geri çeker. Liman, denizcinin bildiği, alıştığı ve kendini güvende hissettiği bir yerdir. Ancak denizci, limanın dışındaki dünyayı keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak ister. Bu keşif arzusu, denizcinin gemiyi limandan çıkarma çabasını tetikler. Ancak görünmez halat, denizcinin her seferinde geri dönmesine neden olur.

Bu durum, narsist bireyin anne ve babasıyla olan ilişkisinde de benzer şekilde işler. Birey, kendi ailesiyle (eşi ve çocuklarıyla) yeni bir hayat kurmak, onlarla birlikte yeni deneyimler yaşamak ister. Ancak anne ve babasıyla olan güçlü bağı, bireyin bu yeni hayata tam anlamıyla adapte olmasını engeller. Görünmez kordon, bireyin her adımında onu geri çeker, kendi ailesi yerine ebeveynlerine odaklanmasına neden olur.