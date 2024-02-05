Anlamı Arayan Beyin Bir Kaligrafın İlhamı: Emrah Yücel
Anlamı Arayan Beyin Bir Kaligrafın İlhamı: Emrah Yücel
Kaligrafi sanatına derin bir perspektif kazandıran sanatçı Emrah Yücel’in eserleriyle harflerin anlama dönüştüğü bir yolculuğa çıkalım. Kendini yazı ressamı olarak nitelendiren dünyaca ünlü kaligrafi sanatçımız Emrah Yücel’den ilham alıyoruz bu yazıda. “Bir ressam resim yaparken nasıl herhangi bir nesneyi kullanıyorsa, ben de harfleri bir nesne olarak kullanıyorum ve harfleri resmetmeye çalışıyorum' diyor.
Kaligrafi, yazı karakter ve unsurlarının kullanılmasıyla geliştirilen bir sanattır. “İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı” şeklinde de çağdaş bir tanımlama yapılmaktadır.
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Kaligrafi sanatı ile, kişilerin duygularında ani bir duygusal farklılık yaratmayı hedeflediğini ifade eden Emrah Yücel, kaligrafi ile hayat ve insanlar arasında kurduğu benzerliği şöyle anlatıyor:
Anlam yaratılan bir şeydir.
Güneşi düşünün, zihninizde bir imge belirecektir. Şimdi bir de kafanızı yukarı kaldırıp gökyüzüne ve güneşe bakın. Zihninizdekine ne kadar benziyor?
Beynimizin alfabesiyle anlamı yazarız.
Yücel’in resimlerinde ilham verici, tarz yaratıcı, eserlerini tarihin sesleriyle gün ışığına çıkarmış bir minyatür ustasının gizli iddiasını da bulabilirsiniz, bir hakkâkın titizliğini de, bir nakkaşın sabrını da...
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