Animasyonlardan Tanıdığımız En Güçlü 12 Karakter
Animasyonlardan Tanıdığımız En Güçlü 12 Karakter
Merhaba animasyon severler! Renkli dünyalara yolculuk etmeye hazır mısınız? Bu sefer ekranların en sevimli, en güçlü ve en unutulmaz kahramanlarını bir araya getirdik.
Kendi hikayeleriyle bize cesareti, dostluğu ve bazen de biraz şeker krizini öğreten bu karakterler kalbimizde özel bir yer edindi. Hadi gelin bu büyülü dünyaya birlikte dalalım ve kahramanlarımızla tanışalım! Hazır mısınız? Çünkü bu liste tam da size göre!
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1. Elsa - Karlar Ülkesi
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2. Moana - Moana
3. Merida - Cesur
4. Simba - Aslan Kral
5. Woody - Oyuncak Hikayesi
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6. Miguel - Coco
7. Joy - Ters Yüz
8. Ralph - Oyunbozan Ralph
9. Wade Ripple - Elemental
10. Luca - Luca
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