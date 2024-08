Almula Merter Churm: Gerçek Bir Zaman Bükücü....

- Karakterleri oluştururken, her birinin benzersiz olmasına ve kendi geçmişlerine, kişiliklerine uygun bir aşk hikâyesi yaşamalarına özen gösterdim. Her karakterin aşkı farklı bir şekilde deneyimlemesi ve bu deneyimlerin onların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini göstermek istedim. Karakterlerimin gerçekçi ve okuyucuların empati kurabileceği kişiler olmasına dikkat ettim. Her bir karakterin, aşkı farklı açılardan deneyimleyebileceği bir geçmişi ve motivasyonu olmasına özen gösterdim.

- Aşkı farklı yönleriyle ele alıyorsunuz. Sizce aşkın en derin ve en etkileyici hali hangisidir?

- Aşkın en derin ve en etkileyici hali, bence karşılıksız ve yıkıcı olanıdır. Çünkü bu tür aşk, insanın en savunmasız olduğu anlarda ortaya çıkar ve kişinin iç dünyasını alt üst edebilir. Ancak, aynı zamanda şefkat dolu ve karşılıklı aşk da insanı derinlemesine etkileyebilir ve hayatını olumlu yönde değiştirebilir. Her iki durumda da aşk, insanın duygusal dünyasında büyük izler bırakır. Ayrıca, aile sevgisi ve dostluk gibi aşkın diğer biçimleri de son derece derin ve etkilidir.

- Kitabınızda aşkın sadece romantik bir duygu olmadığını vurguluyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz?

- Evet, aşk sadece romantik bir duygu değildir. Aşk, aynı zamanda arkadaşlık, aile bağları, hatta kişinin kendine duyduğu sevgi şeklinde de tezahür edebilir. Kitabımda bu farklı aşk türlerini de ele alarak, aşkın ne kadar çok yönlü ve evrensel bir duygu olduğunu göstermek istedim. Aşk, hayatımızın her alanında var olan ve bizi insan yapan en temel duygulardan biridir. İnsanlar arasındaki bağları güçlendirir, bizi daha empatik ve anlayışlı yapar.