Almula Merter Churm: Gerçek Bir Zaman Bükücü....

- Ben sanata dair pek çok sorumlulukla dünyaya geldim. Babam Ferdi Merter Fosforoğlu bana çok büyük bir meşale bıraktı ve o meşaleyi çocuklarıma teslim edeceğim. Yaptığım her şeyi babamın izlediğini biliyorum.

Ben güne her zaman 06.00'da başlıyorum. Zaten o günün programı bellidir ve işaretleyerek devam ederim. İş ve özel zamanlarımı mutlaka ayarlarım. 'Biraz sonra yapayım ya da azıcık daha uyuyayım.' demem. Gözüm açıldığı anda kalkarım yataktan. Eşim ve çocuklarım da benim programımı bilir. Dolayısıyla, uyumlarıyla her şey doğru zamanda gerçekleşir. O yüzden yetişememe kaygısı taşımam. Ve gerçekten iyi bir zaman bükücüyüm.

- “Aşkın Tezahürü' romanınızla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Aşk, her zaman hayatımızın merkezinde olan bir duygu ve bunun çeşitli tezahürlerini anlatmak istedim. İnsanların aşkı nasıl yaşadığını, bu duygunun hayatlarını nasıl etkilediğini derinlemesine incelemek ve okuyuculara bu karmaşık duygunun farklı yönlerini göstermek istedim. Fikir, aslında insanların aşkı sadece romantik bir bağ olarak görmesinden ve bu algıyı değiştirmek istememden doğdu.