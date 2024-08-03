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Almula Merter Churm: Gerçek Bir Zaman Bükücü....
Almula Merter Churm: Gerçek Bir Zaman Bükücü....
O, her yaptığı işle her zaman farklı. Sıradanlığa dayanamıyor. Özgür ruhlu, kalıplara sığamıyor. Hayat büyük bir yolculuk onun için. Gerçek bir zaman bükücü. 24 saati bitmez bir şekilde kendine göre ayarlıyor. Yapılacaklar listesini hep yeniliyor. İşte bitmez, tükenmez enerjisiyle ünlü oyuncu, yazar, gazeteci ve kişisel dönüşüm eğitmeni, tv programcısı ve en önemlisi iki melek annesi Almula Merter Churm.
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- Sanat dünyası için çok önemli bir soyadı taşıyorsunuz. Pek çok dalında yer alıyorsunuz. İki çocuğunuz var. Her şeye nasıl yetişiyorsunuz?
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- Romanda birbirinden farklı karakterlerin iç içe geçmiş hikâyeleri var. Bu karakterleri oluştururken nelere dikkat ettiniz?
- Romanda en çok hangi karakterin hikâyesi sizi etkiledi ve neden?
- Toscana ve Toscana kültürü sizin için ne ifade ediyor?
- Gelelim tiyatro projelerinize. Her yaptığınız iş gibi, bu projenizde çok farklı. Yüksek Ökçeler Ses Oyuncularını oluşturmak nasıl aklınıza geldi? Alışılmış bir çalışma değil.
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