Almanya Toyota Araçlarda Bulunan O Özelliği Devre Dışı Bıraktı
Almanya Toyota'nın bir markası olan Lexus'un içten yanmalı motorlu araçlarındaki bir özelliği devre dışı bıraktı. Araçları park halindeyken uzaktan ısıtma özelliği özel bir yazılım güncellemesiyle çalışamaz duruma geldi. Almanya'da artık MyToyota ve Lexus Link Plus uygulamaları üzerinden motor ısıtılamayacak.
Alman hükümeti egzoz emisyonu düzenlemesi kapsamında tartışmalı bir karar imza attı.
Araçlara uzaktan müdahale edilmesi farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.
