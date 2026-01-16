onedio
Almanya Toyota Araçlarda Bulunan O Özelliği Devre Dışı Bıraktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.01.2026 - 11:40

Almanya Toyota'nın bir markası olan Lexus'un içten yanmalı motorlu araçlarındaki bir özelliği devre dışı bıraktı. Araçları park halindeyken uzaktan ısıtma özelliği özel bir yazılım güncellemesiyle çalışamaz duruma geldi. Almanya'da artık MyToyota ve Lexus Link Plus uygulamaları üzerinden motor ısıtılamayacak.

Alman hükümeti egzoz emisyonu düzenlemesi kapsamında tartışmalı bir karar imza attı.

Karara göre içten yanmalı motora sahip Lexus araçlarda ön ısıtma modu çalışmayacak. Yeni gelen güncellemeyle uzaktan ısınma devre dışı bırakıldı. Soğuk havaların hakim olduğu kış aylarında araçlarını ısıtamayan Lexus sahipleri karara tepki gösterdi. Uygulama, “gereksiz rölanti çalışması” kapsamında değerlendiriliyor ve önlenebilir egzoz emisyonu oluşturduğu kabul ediliyor.

Araçlara uzaktan müdahale edilmesi farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Isıtma modunun devre dışı bırakılması sadece içten yanmalı motorlu araçlarda geçerli olurken hibrit ve elektrikli Lexus sahipleri bu özelliği kullanabilecek. Bild'in aktardığına göre uygulama 100 binden fazla araç sahibini etkiliyor.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
