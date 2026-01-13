onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ali Sert Kimdir? Ali Sert Gözaltına mı Alındı?

Ali Sert Kimdir? Ali Sert Gözaltına mı Alındı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.01.2026 - 12:33

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyonda adı geçen kişilerden biri olan Ali Sert hakkında “gözaltına alındı mı?” ve “neden gözaltına alındı?” soruları merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Ali Sert’in soruşturmadaki durumu araştırılıyor. Peki Ali Sert kimdir, kaç yaşında, nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Sert Kimdir?

Ali Sert Kimdir?

Ali Sert, sosyal ve kültürel çevrelerde bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Kamuya yansıyan bilgilere göre iş dünyası ve medya ile temaslı çeşitli çalışmaları bulunuyor. Bununla birlikte, özel yaşamı ve kariyerine dair ayrıntılı bilgiler sınırlı düzeyde yer alıyor.

ALİ SERT GÖZALTINA MI ALINDI?

Burak Doğan'ın aktardığına göre *Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın