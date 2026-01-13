Ali Sert Kimdir? Ali Sert Gözaltına mı Alındı?
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyonda adı geçen kişilerden biri olan Ali Sert hakkında “gözaltına alındı mı?” ve “neden gözaltına alındı?” soruları merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Ali Sert’in soruşturmadaki durumu araştırılıyor. Peki Ali Sert kimdir, kaç yaşında, nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Sert Kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın